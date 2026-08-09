HRVATSKA JE PRVAK SVIJETA! Mlade Barakude u velikom finalu srušile Španjolsku i osvojile zlato

Hrvatska U16 vaterpolska reprezentacija na krovu je svijeta! U finalu Svjetskog prvenstva u Zagrebu mladi hrvatski vaterpolisti pobijedili su Španjolsku 10:7, a pitanje prvaka riješili su fantastičnom posljednjom četvrtinom.
Hrvatska je svjetski prvak u vaterpolu do 16 godina! Pred prepunim tribinama zagrebačkog plivališta uz Savu hrvatski su mladići u nedjelju navečer pobijedili Španjolsku 10:7 i osvojili naslov najbolje reprezentacije svijeta.
Svjetsko prvenstvo održavalo se u Zagrebu od 3. do 9. kolovoza, a Hrvatska je veliko slavlje priredila upravo pred domaćom publikom.
Drama do posljednje četvrtine
Finale je dugo bilo potpuno otvoreno. Prva četvrtina završila je 1:1, druga 3:3, a treća 2:2, pa se u posljednjih šest minuta ušlo s rezultatom 6:6. Nijedna momčad do tada nije uspjela stvoriti više od jednog pogotka prednosti.
Španjolska je tri i pol minute prije kraja preko Adrija Lopeza iz kontranapada povela 7:6, ali tada je uslijedio veliki hrvatski odgovor.
Duje Srzić pogodio je pod gredu za 7:7, a Ante Domazet ubrzo je vratio Hrvatsku u vodstvo.
Hrvatska završila utakmicu serijom 4:0
Ključan trenutak stigao je pedesetak sekundi prije kraja. Deni Sappe pobjegao je u kontranapad, našao se sam pred španjolskim vratarom i pogodio za velikih 9:7.
Vratar Luko Vezilić potom je upisao važnu petu obranu, a Patrik Kundid na drugoj strani pogodio za konačnih 10:7 i početak velikog hrvatskog slavlja.
Hrvatska je posljednju četvrtinu dobila čak 4:1, što je u potpuno izjednačenom finalu napravilo razliku i donijelo svjetsku krunu.
Najefikasniji hrvatski igrač u finalu bio je Ante Domazet s tri pogotka, dok su Duje Srzić i Patrik Kundid postigli po dva.
Preko Srbije do velikog finala
Put prema zlatu bio je sve samo ne lagan. Hrvatska je dan ranije u dramatičnom polufinalu svladala Srbiju 12:11, pred ispunjenim tribinama plivališta uz Savu, dok je Španjolska mjesto u finalu izborila pobjedom protiv SAD-a.
Španjolska je u Zagreb stigla i kao branitelj naslova svjetskog prvaka iz 2024. godine, kada je u finalu pobijedila Mađarsku, dok je Hrvatska tada osvojila četvrto mjesto. Ovoga puta hrvatski mladići otišli su do samog kraja.
Nevjerojatnih 40 dana hrvatskog vaterpola
Koliko je ovaj rezultat velik govori i činjenica da je riječ o drugom svjetskom naslovu hrvatskih mlađih vaterpolskih reprezentacija u nešto više od mjesec dana.
Hrvatska reprezentacija do 18 godina početkom srpnja postala je svjetski prvak u portugalskom Rio Maioru. U finalu je nakon dramatičnog raspucavanja pobijedila Sjedinjene Američke Države 21:20, a sada su njihovim stopama krenuli i dvije godine mlađi reprezentativci.
Hrvatski vaterpolo tako u samo nekoliko tjedana ima svjetske prvake u U18 i U16 konkurenciji, što je snažna potvrda kvalitete generacija koje bi u godinama pred nama trebale nositi kapicu seniorske reprezentacije.
Zagreb je tako u nedjelju navečer dobio hrvatske prvake svijeta – a mlade Barakude zlato koje će pamtiti cijeli život.