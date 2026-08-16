Hrvatska je prvak Europe! Mlade Barakude u finalu srušile Španjolsku i osvojile treće zlato

Hrvatska U20 vaterpolska reprezentacija novi je prvak Europe! Mlade Barakude u velikom finalu Europskog prvenstva u Varni svladale su Španjolsku rezultatom 17:14 i tako stigle do novog velikog uspjeha hrvatskog vaterpola.

Španjolci su bolje otvorili susret i prvu četvrtinu dobili s 5:2, no Hrvatska je potom podignula razinu igre. Druga dionica pripala je Barakudama rezultatom 4:2, a ključan korak prema naslovu napravljen je u trećoj četvrtini, koju je Hrvatska dobila sa 6:5.

U posljednjih osam minuta hrvatski reprezentativci nisu dopustili preokret. Završnu četvrtinu dobili su 4:2 te zaključili finale pobjedom 17:14.

Hrvatskim U20 vaterpolistima ovo je treće europsko zlato, čime su još jednom potvrdili da hrvatski vaterpolo ima sjajnu budućnost.