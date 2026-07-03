Hrvatska je (barem na papiru) ostala bez izbornika

Ispadanjem Hrvatske sa Svjetskog prvenstva završio je i ugovor Zlatka Dalića s Hrvatskim nogometnim savezom. Izborniku je ugovor vrijedio do kraja nastupa Vatrenih na Mundijalu, pa je nakon poraza od Portugala njegova budućnost ponovno postala jedna od glavnih tema.

Novi ugovor Daliću je bio ponuđen još krajem prošle godine, no nije ga potpisao. U više je navrata poručivao kako će se o tome razgovarati nakon Svjetskog prvenstva, a sada bi odluka trebala biti donesena u skorije vrijeme.

Kako pišu Sportske novosti, ni nakon ispadanja od Portugala nije bilo novih informacija. Predsjednik HNS-a Marijan Kustić nije davao izjave, dok je Dalić tek kratko poručio da nije trenutak za razgovor o svojoj budućnosti.

Iako se očekuje da će ostati na klupi reprezentacije ako to bude želio, Sportske novosti navode da strani mediji Dalića povezuju s preuzimanjem reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kao mogući nasljednici na klupi Hrvatske spominju se Ivica Olić i Slaven Bilić.

Vatreni se u Hrvatsku vraćaju u subotu, nakon čega bi se, prema pisanju Sportskih novosti, trebali održati razgovori koji će razriješiti pitanje izbornika hrvatske reprezentacije.