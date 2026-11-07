Hrvatska izgubila 64.000 učenika, Puljak upozorava: "Mladi odlaze zbog nepravde, a ne samo zbog plaća"

"Podatak da su u 13 godina hrvatske škole ostale bez 64 tisuće učenika trebao bi zaustaviti cijelu državu. To je kao da smo zatvorili gotovo četiri tisuće razreda, a u Slavoniji je situacija još teža", upozorila je predsjednica stranke Centar Marijana Puljak, na konferenciji za medije u Osijeku. Kako je dodala, Vukovarsko-srijemska županija izgubila je više od trećine učenika, a Brodsko-posavska i Požeško-slavonska gotovo trećinu. Osječko-baranjska pritom je u deset godina ostala bez 47 tisuća stanovnika, više nego ijedna druga županija u Hrvatskoj.

"Vlast će reći da su za takve brojke odgovorni natalitet, demografija i europski trendovi, ali djeca nisu nestala zato što se nisu rodila. Nestala su jer su otišla iz Hrvatske. Istraživanja pokazuju da ljudi ne odlaze samo zbog plaće. Odlaze zbog nepravde i zbog osjećaja da je za dobar posao važnije koga poznaješ nego što znaš", rekla je Puljak, ističući da mladi iz Slavonije ne bježe od Slavonije, nego od sustava u kojem ne uspijevaš ako nisi 'nečiji'.

Budući da je u Slavoniji industrija propala, najsigurniji poslodavacčesto je javni sektor: općina, županija, javno poduzeće ili agencija. Kada mlada osoba s diplomom vidi da se ta radna mjesta dijele po stranačkoj iskaznici, šalje joj se vrlo jasna poruka: ovdje za tebe nema mjesta.

"Svako radno mjesto podijeljeno po stranačkoj liniji nije samo trošak u proračunu. To je jedna obitelj koja je spakirala kofere, jedna prazna klupa u razredu", kazala je Puljak, podsjetivši kako je Centar u okviru kampanje Metla izračunao da oko 10 tisuća stranački zaposlenih ljudi na upravljačkim i nepotrebnim radnim mjestima građane košta oko pola milijarde eura godišnje.

"Pet slavonskih županija ima 127 gradova i općina za manje od 670 tisuća stanovnika. A studija dr. Dubravke Jurline Alibegović s Ekonomskog instituta pokazala je da 243 od 428 hrvatskih općina građanima ne pruža nijednu javnu uslugu. Nemaju nijedan vrtić, knjižnicu ni ustanovu, ali svaka ima načelnika, zamjenike, pročelnike i vijeće.Ne kažem da su izabrani ljudi problem. Problem je sustav koji postoji da bi zapošljavao, a ne da bi služio. Do on hrani sam sebe, Slavonija ostaje bez djece", kazala je predsjednica Centra.

"Tražimo da se nepotrebna radna mjesta ukinu.Ne govorimo o učiteljima, liječnicima, medicinskim sestrama ni o drugim ljudima koji građanima pružaju potrebne usluge, već o nepotrebnim stranačkim foteljama.Novac koji se tako uštedi treba usmjeriti tamo gdje je potreban: u obrazovanje, zdravstvo i bolje uvjete za život i rad", istaknula je.

Predsjednica Centra zaključila je da se demografski problemi ne rješavaju samo novčanim potporama, nego i stvaranjem društva u kojem ljudi imaju priliku raditi, napredovati i planirati budućnost: "Ne želimo Hrvatsku u kojoj se škole prazne, a nepotrebne stranačke fotelje ostaju pune."