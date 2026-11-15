Hrvatska izborila doigravanje za ostanak u Ligi nacija

Hrvatska i Češka večeras su od 20:45 na Opus Areni u Osijeku igrali utakmicu 6. kola skupine 3 najvišeg ranga Lige nacija, a Hrvatska je slavila rezultatom 2:1 odnosno golovima Perišića iz 2. minute i Majera iz 87. mintue.

Tekstualni prijenos utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas

90'+3 - Kraj susreta.

90' - Igrat će se tri minute sudačke nadoknade.

89' - Požutio je Hložek.

87' - Ponovno je povela Hrvatska: Majer je, nakon dodavanja Vuškovića, u maniri Hložeka, samo s okretom na drugu stranu, zatresao mrežu za 2:1.

84' - Izjednačila je Češka: Hložek je iz okreta matirao Livakovića za 1:1.

83' - Červ je zamijenio Kozela.

81' - Matanović je pokupao prebaciti Kinskog, otišlo je pored vrata.

78' - Majer je oduzeo loptu i dao Perišiću koji je tražio Matanovića, ali Prebsl se očistio.

74' - Majer je zamijenio Baturinu, a Naderi Kabongu.

71' - Požutio je Stanišić, ali i izbornik Bilić.

70' - Šutirao je Modrić iz daljie, obranio je Kinsky.

67' - Ubacio je Gvardiol, a Baturina je pucao direktno u Prebsla.

64' - Danek, Ambros i Prebsl zamijenili su Sadileka, Hopija i Zimu.

63' - Matanović i Marco Pašalić ušli su umjesto Belje i Kovačića.

61' - Kovačić i Sučić odigrali su dupli pas nakon kojeg je Kovačić šutirao izravno u Kinskyja.

58' - Pucao je Baturina s 18 metara, gotujući je vratar ukrotio loptu.

56' - Pucao je Hopi, izvan okvira gola.

55' - Baturina je loše dodao Belji, koji je još lošije primio loptu, Vlček je otklonio opasnost.

51' - Hložek je pucao glavom nakon centaršuta Coufala, nije pogodio okvir gola.

50' - Pucao je Sučić iskosa, pogodio je vanjski dio mreže.

47' - Perišić je ubacio, blokirao je Slama. Blokirao je loptu rukom koja nije kažnjiva pa je Hrvatska dobila korner.

46' - Krenulo je drugo poluvrijeme bez izmjena u sastavu.

45'+1 - Kraj prvog poluvremena.

40' - Modrić je ubacio iz kornera, Vušković glavom prebacio do Belje koji je ostao sam na 5 metara od gola, no spetljao se i petom jedva uspio uputiti udarac koji je obranio Kinsky. Gvardiol je pokušao u nastavku akcije, ali ni on nije bio precizan.

37' - Baturina je oduzeo loptu na sredini terena i dodao Sučiću koji je pokušao dodati za Perišića, no presječena se lopta vratila Sučiću koji je potom dodao desno za Belju, ali njegov udarac s vrha šesnaesterca završio je u bloku.

32' - Navijači su krenuli skandirati "Kristian Periš", ime preminulog bivšeg atletičara, čija je smrt potresla Hrvatsku.

29' - Perišić je pao u kazenenom prostoru nakon duela sa Slamom, no sudac se nije oglasio.

26' - Stanišić je ubacio s desne strane nakon kombinacije s Perišićem, a potom je Zima skoro zabio autogol: pokušao je izbiti loptu, a ona mu se od glave odbila u korner iz kojeg Ćaleta-Car nije konkretnije zaprijetio.

23' - Ubacio je Kral, Modrić je očistio.

21' - Šutirao je Perišić iz daljine, nije pogodio okvir gola.

20' - Pravovremena reakcija Ćaleta-Cara nije dozvolila Česima konkretniju prijetnju.

17' - Kral je ubacio u peterac, ali Perišić je spustio prsima prema Livakoviću.

15' - Stanišić je dodao Perišiću, no Česi su odbili u korner.

9' - Pucao je Hopi u dva navrata, no nijednom nije konkretnije zaprijetio.

2' - Povela je Hrvatska: nakon što je Kovačić sjajno uposlio Belju, on je proslijedio loptu do Perišića koji je zatresao mrežu za 1:0.

1' - Krenula je utakmica.

HRVATSKA: Livaković - Stanišić, Vušković, Ćaleta-Car, Gvardiol - Modrić, Kovačić - P. Sučić, Baturina, Perišić - Beljo Klupa: Pandur, Kotarski, Galešić, Majer, Budimir, Smolčić, Mario Pašalić, Hrgović, Mario Pašalić, Matanović, Šotiček, Mišić ČEŠKA: Kinsky - Coufal, Zima, Vlček, Slama - Červ, Kral - Hopi, Sadilek, Kabongo - Hložek Klupa: Kovar, Horniček, Prebsl, Gabriel, Naderi, Ambros, D. Jurasek, M. Jurasek, Kozel, Danek, Souček

Standings provided by Sofascore