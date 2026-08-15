Hrvatska ima novu medalju sa Svjetske judo turneje: Topolovec ispisala osobni rekord

Nakon kratke pauze u kalendaru Međunarodne judo federacije, Svjetska judo turneja nastavila se u Južnoj Americi. Judaši i judašice iz cijelog svijeta okupili se u glavnom gradu Perua na Grand Prix Lima 2026. koji se održava od 14. – 16. kolovoza 2026. Među 296 judoka iz 50 država, tamo je i malobrojna (2) ali kvalitetna delegacija iz Hrvatske, a već prvog dana natjecanja Zagrepčanka Tihea TOPLOVEC (AJK „Mladost“ – Zagreb) osvojila je brončanu medalju.

U borbi za broncu kategorije -52kg Topolovec se susrela s domaćom predstavnicom Brillith GAMARRA. Topolovec je sjajno otvorila borbu i bacila za waza-ari. Gamara se ubrzo vraća i baca yuko i nastojala na tlu to pretvoriti u nešto više, ali nije joj bilo suđeno; Hrvatica je pobjegla. U posljednjoj minuti, publika je glasno navijala za svoju judašicu. Dala je sve od sebe kako bi se uspjela popeti na postolje, ali rani waza-ari Topolovec pokazao se odlučujućim. Topolovec je osvojila svoju prvu medalju na Grand Prixu natjecanju.

„Fantastično, napokon sam osvojila medalju na razini natjecanja za koju smatram da sam konkurentna! Zadnjih mjeseci sam sustavno i disciplinirano trenirala i sada se to kapitaliziralo.“ – započela je 27-godišnja Topolovec.

- Prva borba protiv prve nositeljice turnira, koncentrirano odrađena do kraja, nakon toga je nekako sve išlo lakše do polufinala gdje sam znala da me nosi ta borba do moguće medalje te sam osjetila neki pritisak budući da do sada nikad nisam osvojila medalju na grand prixu pa mi je fokus malo pao, ali nakon toga sam se uspjela vratiti u borbi za broncu u fokus i time sam osvojila brončanu medalju.

U Južnu Ameriku s Topolovec je otputovao klupski trener Tomislav LUCIĆ koji se osvrnuo na nastup svoje natjecateljice i prve osvojene medalje na svjetskoj judo turneji:

„Prvo kolo čekala nas je Brazilka, prva nositeljica Grand Prix Lima i borba za koju smo znali da neće biti lagana ali smo dobro pripremili taktiku i toga se držali kroz cijelu borbu te u konačnici pobijedili, drugo kolo kroz dominaciju u gardu i tempo smo doveli protivnicu do diskvalifikacije što je rezultiralo prolaskom dalje. U polufinalu smo imali poteškoće u kontroli borbe te su nervoza i neiskustvo učinili svoje pa izvedba nije bila na razini, ali u borbi za broncu protiv domaće predstavnice je Tihea ušla odlučno i sigurno ostvarila waza-ari u početku borbe i zadržala vodstvo do samog kraja. Dalje nas čekaju reprezentativne akcije prema planu izbornika ženske reprezentacije Dragana CRNOVA.“ – zaključio je 37-godišnji Lucić.

Na putu do finalnog bloka Zagrepčanka je upisala dvije pobjede i poraz, bolja je bila protiv Brazilke Gabriele CONCEICAO, nastavila je niz protiv Lilian CORDONES iz Paname, da bi ju u polufinalu zaustavila predstavnica Puerto Rica Francine ECHEVARRIA.

U Limu je također otputovao i Mikita SVIRYD (AJK „Student“ – Split) koji će na tatami u nedjelju, a u prvom kolu čeka ga Joao CESARINO iz Brazila.