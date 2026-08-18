Hrvatska ima automobilističkog asa: Jurišić srušio rekord, uzeo 24. pobjedu i juriša na naslov prvaka Europe

Mladi hrvatski automobilist Matija Jurišić ostvario je veliki rezultat u završnici Europskog prvenstva na brdskim stazama.

Na zahtjevnoj utrci u Švicarskoj stigao je do 24. europske pobjede u FIA Grupi 4, postavio novi rekord staze i osvojio maksimalnih 25 bodova u borbi za naslov europskog prvaka, piše tportal.

Na 81. izdanju međunarodne utrke Course de Côte St-Ursanne - Les Rangiers, jednoj od najbržih i najzahtjevnijih europskih brdskih staza, 23-godišnji Riječanin još jednom je pokazao da pripada samom vrhu europskog automobilizma.

Jurišić je za upravljačem Peugeota 308 TCR 1.6 od prvog treninga bio najbrži u FIA Grupi 4, a odlična vremena smjestila su ga i visoko u ukupnom poretku Kategorije I.

Srušio rekord staze

Najbolje je uslijedilo u prvoj bodovnoj vožnji. Jurišić je 5180 metara dugu stazu prošao za 2:06,800 minuta i tako postavio novi rekord staze za FIA Grupu 4. Prosječna brzina iznosila je čak 147,1 km/h.

U drugoj vožnji bio je nešto sporiji, no vodeću poziciju u svojoj grupi nije ispustio. U konačnici je osvojio četvrto mjesto Kategorije I, a ispred njega završila su samo tri automobila iz najjače FIA Grupe 1. Pobjedom u svojoj grupi Jurišić je stigao do maksimalnih 25 bodova i nastavio borbu za europski vrh.

'Bio je ovo ludi vikend i ludi rezultati. Ono najvažnije, uzeli smo novih 25 bodova za nastavak borbe za naslov europskog prvaka. Ispred nas su samo tri auta Grupe 1 što je fantastičan rezultat, zadržali smo isti bodovni odnos s Meiselom. Zahvalan sam ekipi i svim vjernim pratiteljima, a borba za vrh Europe je sve samo ne gotova', poručio je Jurišić nakon utrke.

Riječki automobilist europski je prvak iz 2024. godine, a posljednje dvije sezone osvajač je FIA Grupe 4. Ovogodišnja sezona ponovno ga je dovela u borbu za sam vrh Kategorije I, gdje mu je jedan od najvećih konkurenata Švicarac Reto Meisel u Mercedes-Benzu SLK 340.

Nakon švicarske utrke do kraja prvenstva ostale su još dvije postaje - Slovenija i Hrvatska. Velika završnica održat će se u Buzetu, gdje bi Jurišić pred domaćom publikom mogao voditi jednu od najvažnijih bitaka svoje dosadašnje karijere.