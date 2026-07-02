Hrvatska i Portugal igrat će na poseban i emotivan datum

Dvoboj Hrvatske i Portugala na Svjetskom prvenstvu igrat će se na prvu godišnjicu smrti portugalskog reprezentativca Dioga Jote, koji je 3. srpnja 2025. godine poginuo u prometnoj nesreći u Španjolskoj. Emocije će zato biti posebno izražene u portugalskom taboru, gdje uspomena na bivšeg suigrača i dalje snažno živi.

Jota i njegov brat Andre Silva poginuli su kada je njihov Lamborghini na sjeverozapadu Španjolske izletio s ceste i zapalio se. Tragedija se dogodila samo nekoliko tjedana nakon što je Jota s Portugalom osvojio Ligu nacija.

Portugalski izbornik Roberto Martínez od početka Svjetskog prvenstva ističe da je Jota i dalje dio reprezentacije te ga je simbolično proglasio počasnim članom momčadi.

"Mislim da moramo odati počast Diogu Joti. Ovo je trenutak da cijenimo sve što smo izgradili u ovoj momčadi jer je sve počelo s njim", rekao je Martínez.

Jota je za portugalsku reprezentaciju odigrao 49 utakmica i postigao 14 pogodaka. Zbog ozljede lista propustio je Svjetsko prvenstvo 2018., a mnogi vjeruju da bi danas bio jedan od ključnih igrača reprezentacije.

Da će Portugal igrati i za svog preminulog suigrača poručio je i veznjak Vitinha.

"Imamo veliku motivaciju, ne samo za iduću utakmicu nego za svaku. Želimo pobjeđivati za našu zemlju, za naše obitelji i za Jotu. Učinit ćemo sve da ostvarimo pobjedu", rekao je.

Posebno emotivno o Joti govorio je njegov veliki prijatelj Rúben Neves, koji je nosio njegov lijes na sprovodu, na lijevom listu istetovirao njegov broj 21 i ostao blizak njegovoj obitelji.

"Bilo je stvarno teško. Dan nakon što sam saznao za vijest bio je najteži dan u mom životu. Unatoč svemu, želja da igram za Dioga pomogla mi je nastaviti dalje", rekao je Neves.

Otkrio je i detalj koji je dirnuo brojne navijače.

"Još uvijek razgovaram s njim. Mnogi to ne znaju, ali još uvijek imamo WhatsApp grupu nas troje – Rute, Diogo i ja. Kad se dogodi nešto posebno, otvorim tu grupu i pošaljem mu poruku", ispričao je portugalski reprezentativac.