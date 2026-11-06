Hrvatska glazbenica postala majka u 46. godini: "Naš najveći san postao je stvarnost"

Hrvatska kantautorica i multiinstrumentalistica Lana Škrgatić (45) ima veliki razlog za slavlje. Glazbenica, poznata i kao bivša članica grupe Zabranjeno pušenje, postala je majka. Sa suprugom Ivanom Pužem dočekala je rođenje sina Tea, čiji je dolazak na svijet za par posebno emotivan nakon dugogodišnje borbe za roditeljstvo.

Maleni Teo rođen je 3. studenoga u zagrebačkoj Petrovoj bolnici. Pri rođenju je težio 3440 grama i bio dugačak 49 centimetara, a sretnu vijest ponosna je majka podijelila na društvenim mrežama.

Lana je objavila nježnu crno-bijelu fotografiju stopala svojeg novorođenog sina, uz emotivnu poruku kojom je otkrila koliko joj znači ostvarenje dugogodišnje želje.

– Naš najveći san napokon je postao stvarnost – poručila je glazbenica.

Njezina objava izazvala je brojne reakcije, a prijatelji, kolege i pratitelji uputili su joj čestitke i lijepe želje povodom dolaska prinove.

Iza sretnog trenutka stoji šest godina teške borbe

Rođenje malenog Tea za Lanu i njezina supruga ima posebno značenje jer je njihov put do roditeljstva bio dug i emocionalno zahtjevan.

Glazbenica je ranije otvoreno govorila o šestogodišnjoj borbi za majčinstvo, tijekom koje je prošla postupke medicinski potpomognute oplodnje i doživjela čak pet spontanih pobačaja.

Nije skrivala koliko su ta iskustva bila teška, a javno je progovorila i o neugodnim komentarima te osudama okoline s kojima se susretala zbog odluke da postane majka u zrelijoj životnoj dobi.

Trudnoća je zahtijevala poseban oprez. Zbog povećanog rizika Lana je morala strogo mirovati, zbog čega je privremeno odustala od nastupa i svoje profesionalne obveze podredila trudnoći.

Nakon svih izazova, dolazak sina Tea označio je ostvarenje sna koji su ona i suprug godinama priželjkivali.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Lana Skrgatic (@lana.skrgatic)

Glazbenica s bogatom međunarodnom karijerom

Lana Škrgatić široj je javnosti poznata kao nekadašnja članica popularne rock grupe Zabranjeno pušenje, no iza sebe ima i bogatu samostalnu glazbenu karijeru.

Glazbeno se obrazovala u Londonu i Glasgowu, a kao multiinstrumentalistica svira saksofon, flautu i klavijature.

Osim što nastupa i stvara autorsku glazbu, radi i kao profesorica glazbene kulture u Američkoj međunarodnoj školi u Zagrebu.

Samostalnu glazbenu karijeru već godinama razvija pod umjetničkim imenom Lana.S, pod kojim je ostvarila niz glazbenih projekata i nastupa.

Ljubav i glazba povezuju je sa suprugom

Lanin suprug Ivan Puž također je profesionalni glazbenik, a par je u braku od ljeta 2022. godine.

Osim privatnog života, dijele i ljubav prema glazbi. Često surađuju na zajedničkim projektima i nastupaju zajedno, a njihova profesionalna povezanost dodatno je učvrstila njihov odnos.

Sada je u njihov život stigla i najvažnija zajednička uloga – roditeljstvo.

Nakon šest godina pokušaja, brojnih izazova i teških trenutaka, Lana i Ivan napokon uživaju u prvim danima sa svojim sinom Teom.