Hrvatska glazbenica otkrila da čeka bebu u 46. godini

Hrvatska kantautorica, multiinstrumentalistica i profesorica glazbene kulture Lana Škrgatić (46) podijelila je s pratiteljima veliku privatnu vijest - čeka dijete.

Sretnu vijest glazbenica je mjesecima čuvala daleko od očiju javnosti, a sada je odlučila progovoriti o razdoblju obilježenom nadom, strahovima i neizvjesnošću. U emotivnoj objavi dala je naslutiti da put do trudnoće nije bio jednostavan te je poručila kako njihovo "malo čudo" uskoro stiže.

"Postoje životne priče koje se ne mogu ispričati u nekoliko rečenica. Grade se godinama, od nade, straha, pokušaja, razočaranja, tišine i vjere da će se jednom dogoditi nešto lijepo. Ovo je dio moje priče. Nakon svega što smo prošli, danas napokon pronalazim snagu podijeliti s vama ono što mjesecima nosim u sebi. Naše malo čudo uskoro dolazi", napisala je Škrgatić.

U nastavku je otvoreno progovorila o emocijama koje su je pratile tijekom proteklih mjeseci. Naglasila je kako svatko ima svoj životni put i vrijeme te da nikada nije prekasno vjerovati u novi početak.

"Nikad nije kasno za nadu, ljubav i novi početak. Naš put i timeline su drugačiji, ali vjerujem da se sve posložilo baš onako kako je trebalo. Ova trudnoća je više od iščekivanja novog života. Ona je ponovno buđenje sreće kojoj sam se ponekad bojala potpuno prepustiti", poručila je.

Iza sreće koju danas osjeća, otkrila je, bilo je i mnogo teških trenutaka.

"Bilo je straha, suza i neizvjesnosti, ali i velike podrške. Bilo je i razočaranja. Neki ljudi od kojih sam očekivala blizinu i razumijevanje postali su stranci, dok su u moj život ušli neki divni novi ljudi", napisala je.

Iskustvo kroz koje je prošla, dodaje, promijenilo je i njezin pogled na odnose s drugim ljudima.

"Život me naučio da ne moramo svima objašnjavati svoje snove, odluke i put do njih. Neke stvari jednostavno razumiješ tek kada ih sam proživiš", zaključila je Škrgatić.

Glazbenica je tako nakon mjeseci tijekom kojih je trudnoću zadržala za sebe odlučila svoju sreću podijeliti s javnošću, a objava je otkrila i koliko je emocija, neizvjesnosti i osobnih promjena prethodilo vijesti kojoj se danas veseli.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Lana Skrgatic (@lana.skrgatic)