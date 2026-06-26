Hrvatska drhti pred odlučujući dvoboj, prolazak visi o jednoj utakmici

Hrvatska je u borbi za prolazak skupine na Svjetskom prvenstvu, a situacija je napeta do samog kraja. Svaki bod, gol i detalj mogu odlučiti hoće li Vatreni izboriti nastavak natjecanja ili završiti svoj put već u grupnoj fazi. Rasplet skupine i dalje ostavlja otvoreno pitanje. sve je u igri, a kalkulacije su na maksimumu.

Posebno je zanimljivo da se odlučujući susreti tek igraju, a Hrvatsku u sljedećem kolu, već sutra s početkom u 23 sata čeka važan ispit protiv Gane. Ta utakmica mogla bi imati ključnu ulogu u borbi za prolazak, jer bi pobjeda značajno povećala šanse za plasman dalje, dok bi svaki drugi ishod dodatno zakomplicirao situaciju u skupini.

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S obzirom na trenutačni poredak i preostale utakmice, i dalje je otvoreno pitanje hoće li Hrvatska završiti kao druga ili treća u skupini. Sve ovisi o međusobnim rezultatima, gol-razlici i formi u završnim susretima, gdje često presuđuju sitnice.

A sada je red na vas: Mislite li da će Hrvatska proći skupinu? Hoće li “Vatreni” završiti kao druga ili treća momčad?

Prolazi li Hrvatska dalje kao druga ili treća u skupini? Hrvatska prolazi kao DRUGA u skupini

Hrvatska prolazi kao TREĆA u skupini