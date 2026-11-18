Hrvatska nogometna reprezentacija saznala je imena svih potencijalnih suparnika u doigravanju za ostanak u najvišem razredu Lige nacija. Momčad izbornika Slavena Bilića u ožujku sljedeće godine igrat će protiv Bosne i Hercegovine, Slovenije, Mađarske ili Irske, a konačan odgovor donijet će ždrijeb koji je na rasporedu u petak, 20. studenoga.

Ždrijeb će se održati u 12 sati u sjedištu UEFA-e u švicarskom Nyonu. Hrvatska će imati status nositelja zahvaljujući nastupu u Ligi A, dok će joj protivnik biti jedna od četiri drugoplasirane reprezentacije iz Lige B.

Mađarska propustila priliku za izravan plasman

Posljednje nepoznanice razriješene su nakon utakmica završnog kola Lige B, u kojem su Mađarska i Irska potvrdile svoja mjesta u doigravanju.

Mađarska je pred svojim navijačima protiv Sjeverne Irske tražila pobjedu koja bi joj donijela prvo mjesto u skupini B2 i izravan ulazak u elitni razred.

Domaćini su poveli u 35. minuti pogotkom Barnabása Varge i činilo se da imaju situaciju pod kontrolom. Međutim, Sjeverna Irska uspjela je izjednačiti u 65. minuti, kada je mrežu zatresao Justin Devenny.

Susret je završio rezultatom 1:1, što je Sjevernoj Irskoj bilo dovoljno za osvajanje skupine s 12 bodova. Mađarska je ostala na drugom mjestu s bodom manje te će priliku za plasman u Ligu A tražiti kroz dodatne kvalifikacije.

Irska uvjerljivom pobjedom osigurala doigravanje

U drugom susretu koji je bio važan za rasplet mogućih hrvatskih protivnika, Irska je na domaćem terenu svladala Kosovo rezultatom 3:0.

Gosti su već u 26. minuti ostali s desetoricom nakon što je isključen Kreshnik Hajrizi, a samo dvije minute poslije Troy Parrott realizirao je kazneni udarac za vodstvo domaćina.

Isti igrač ponovno je bio precizan s bijele točke u 50. minuti, dok je konačan rezultat postavio Jack Moylan u 75. minuti.

Tom pobjedom Irska je preskočila Kosovo i završila natjecanje na drugom mjestu skupine B3 s osam bodova. Kosovo je ostalo na šest, dok je prvo mjesto ranije osigurala Austrija.

Mogući su susjedski dvoboji

Uz Mađarsku i Irsku, Hrvatska je već ranije znala da bi u doigravanju mogla igrati protiv Bosne i Hercegovine ili Slovenije.

Bosna i Hercegovina zauzela je drugo mjesto u skupini B4, iza Švedske, dok je Slovenija bila drugoplasirana u skupini B1, u kojoj je prvo mjesto osvojila Švicarska.

To znači da bi ždrijeb mogao donijeti regionalni okršaj koji bi zasigurno privukao veliku pozornost navijača.

Hrvatska će u svakom slučaju imati prednost domaćeg terena u uzvratnoj utakmici.

Hrvatska mora kroz doigravanje sačuvati mjesto među elitom

Hrvatska je grupnu fazu Lige A završila na trećem mjestu skupine A3 sa šest osvojenih bodova. Ispred nje završile su Engleska i Španjolska, dok je posljednje mjesto pripalo Češkoj.

Takvim raspletom hrvatska reprezentacija nije uspjela izboriti četvrtfinale natjecanja, ali je izbjegla izravno ispadanje u niži rang.

Za ostanak među najboljim europskim reprezentacijama morat će uspješno odraditi još dvije utakmice.

Doigravanje je predviđeno za ožujak 2027. godine. Prvi susreti igrat će se od 25. do 27. ožujka, a uzvrati od 28. do 30. ožujka.

Hrvatska će prvi dvoboj odigrati na gostujućem terenu, dok će odluka o pobjedniku pasti u uzvratu pred hrvatskim navijačima.

Uspješnija reprezentacija izborit će mjesto u Ligi A u sljedećem izdanju natjecanja, dok će poražena nastupati u Ligi B.

Poznati svi sudionici doigravanja

Uoči ždrijeba poznat je i konačan raspored reprezentacija prema statusu nositelja.

Nositelji:

Hrvatska

Wales

Srbija

Danska

Nenositelji:

Bosna i Hercegovina

Slovenija

Mađarska

Irska

Hrvatska će tako u petak saznati protiv koga će se boriti za ostanak u elitnom društvu europskog reprezentativnog nogometa.

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