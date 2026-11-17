Vukovar se priprema za obilježavanje 35. obljetnice Dana sjećanja na žrtvu grada iz 1991. godine, a ovogodišnji program donosi i poseban naglasak na ljude koji su tijekom tromjesečne opsade spašavali živote ranjenika i civila. Kolonu sjećanja 18. studenoga, uz hrvatske branitelje, predvodit će djelatnici ratne vukovarske bolnice, njih približno 70, koji su u najtežim ratnim danima bili na prvoj liniji borbe za ljudske živote.

Program ovogodišnjeg obilježavanja predstavljen je na konferenciji za medije u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara. Detalje su iznijeli gradonačelnik Marijan Pavliček i viša stručna suradnica za protokol Barbara Lovrić.

Ovogodišnja obljetnica održava se pod poznatim sloganom „Vukovar – mjesto posebnog domovinskog pijeteta“, uz dodatnu poruku „Hrabrost, žrtva, sloboda“, kojom se obilježava 35 godina od stradanja grada, njegovih branitelja i civila.

Gradonačelnik Pavliček poručio je kako je cilj organizatora i ove godine očuvati dostojanstvo obilježavanja te odati počast svima koji su položili živote za slobodu Hrvatske.

„Pred nama je još jedna tužna, ali ponosna Kolona sjećanja povodom Dana sjećanja na žrtvu Vukovara. Riječ je o velikoj obljetnici, 35 godina od stradanja grada heroja, njegovih branitelja i civila u velikosrpskoj agresiji. Želimo Dane sjećanja na žrtvu Vukovara obilježiti dostojanstveno, kako to i dolikuje žrtvi“, istaknuo je Pavliček.

Djelatnici vukovarske bolnice predvodit će Kolonu sjećanja

Jedan od najvažnijih trenutaka ovogodišnjeg obilježavanja bit će odavanje posebne počasti djelatnicima vukovarske bolnice iz 1991. godine. Uz branitelje, upravo će oni predvoditi Kolonu sjećanja, čime će im se odati priznanje za nesebičan rad i hrabrost tijekom opsade grada.

Očekuje se dolazak približno 70 liječnika, medicinskih sestara i ostalih djelatnika koji su u iznimno teškim uvjetima zbrinjavali ranjenike i pomagali civilima.

Pavliček je podsjetio na nezamjenjivu ulogu bolnice tijekom obrane Vukovara, istaknuvši kako su branitelji i medicinsko osoblje bili dva ključna oslonca grada.

„Tijekom tromjesečne opsade Vukovara postojala su dva plućna krila grada. Jedno su činili hrvatski branitelji na prvoj crti obrane, a drugo Vukovarska bolnica i njezini djelatnici. Smatramo da im trebamo iskazati posebnu čast, pokazati da nisu zaboravljeni i omogućiti im da ove godine predvode Kolonu sjećanja“, poručio je gradonačelnik.

Ovogodišnji vizualni identitet obilježavanja prati i motiv vukovarskog Vodotornja s porukom „Hrabrost, žrtva, sloboda“, koja simbolizira otpor branitelja, njihovu žrtvu i slobodu hrvatskog naroda.

Poziv građanima da 18. studenoga dođu u Vukovar

Gradonačelnik je pozvao građane iz svih dijelova Hrvatske, hrvatske branitelje, obitelji poginulih, nestalih i umrlih branitelja te Hrvate izvan domovine da sudjeluju u obilježavanju obljetnice.

Posebno je naglasio kako se želi izbjeći bilo kakvo političko nadmetanje tijekom Dana sjećanja te da žrtva Vukovara mora biti iznad svih političkih podjela.

„Svi su dobrodošli u grad Vukovar, bez obzira na svjetonazor ili političku pripadnost, ako se žele istinski pokloniti žrtvi. Kolona sjećanja živi je spomenik dug 5,5 kilometara u kojem smo svi jednaki, od predsjednika države i predsjednika Vlade do svakog čovjeka koji je došao odati počast. Nitko se ne treba isticati jer žrtva mora biti i ostati na prvom mjestu“, rekao je Pavliček.

Dodao je kako želi da svi programi proteknu mirno, uz poštovanje prema žrtvama i njihovim obiteljima.

Središnji program počinje 17. studenoga

Kako je predstavila Barbara Lovrić, ovogodišnji program obuhvaća razdoblje od 6. do 21. studenoga, a uključuje niz komemorativnih, vjerskih, kulturnih i drugih događanja u organizaciji gradskih i državnih institucija, udruga i ministarstava.

Središnja događanja počinju u utorak, 17. studenoga, u 19 sati, tradicionalnom molitvom za vukovarske žrtve u krugu Nacionalne memorijalne bolnice „Dr. Juraj Njavro“. U programu će sudjelovati vukovarsko svećenstvo i Klapa „Sveti Juraj“.

Na sam Dan sjećanja, 18. studenoga, središnji program pod nazivom „Hrabrost, žrtva, sloboda“ počinje u 10 sati u krugu bolnice. Prigodni glazbeno-scenski program pripremaju Klapa „Sveti Juraj“, glumac Darko Milas i vukovarska solistica Ivona Čestar.

Nakon programa, koji će trajati približno pola sata, sudionici će krenuti u Kolonu sjećanja. Put dug 5,5 kilometara vodit će od vukovarske bolnice do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata.

Na groblju je predviđeno polaganje šest vijenaca u sklopu službenog protokola. Vijence će položiti predstavnici hrvatskih branitelja Vukovara, Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske, Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vukovara. Nakon toga počast će moći odati i ostali sudionici.

Obilježavanje će se nastaviti svetom misom za sve žrtve Domovinskog rata, koju će predvoditi vrhbosanski nadbiskup mons. Tomo Vukšić.

Program se nastavlja 19. i 20. studenoga

Dan nakon središnjeg obilježavanja, 19. studenoga, odaje se počast žrtvi Borova naselja za Domovinu.

Program počinje u 9.15 sati kod ostataka nekadašnjeg Borovo Commercea, nakon čega slijede Križni put do crkve Gospe Fatimske i sveta misa. Tijekom dana predviđeno je i nekoliko komemorativnih okupljanja, među ostalim na obali Dunava, u Lovasu te kod spomenika nestalim osobama u Domovinskom ratu.

U četvrtak, 20. studenoga, obilježit će se sjećanje na žrtve srpskog koncentracijskog logora Velepromet i masovne grobnice Ovčara.

Okupljanje kod nekadašnjeg Veleprometa predviđeno je u 9 sati, nakon čega će se održati sveta misa u crkvi Blaženih mučenika na Sajmištu.

U organizaciji Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja održat će se i mimohod od Memorijalnog groblja do Ovčare. Ondje će u 13 sati započeti komemorativni program i odavanje počasti žrtvama, a završetak obilježavanja predviđen je svetom misom u 14.30 sati.

Više od 300 Vukovaraca još uvijek se vodi nestalima

Uz predstavljanje programa, gradonačelnik Pavliček govorio je i o neriješenom pitanju nestalih osoba, koje i nakon 35 godina ostaje jedno od najbolnijih pitanja za Vukovar i njihove obitelji.

Prema njegovim riječima, još uvijek se traga za više od 300 Vukovaraca čija sudbina nije poznata. Smatra kako bez rasvjetljavanja njihove sudbine i pronalaska potrebne dokumentacije nema ni stvarnog napretka u odnosima Hrvatske i Srbije.

„Očekujem da će nova vlast u Republici Srbiji poduzeti konkretne korake prema normalizaciji odnosa između Hrvatske i Srbije, prije svega dostavljanjem arhivske dokumentacije koja bi pomogla u pronalasku naših nestalih. Grad Vukovar i danas potražuje više od 300 svojih sugrađana i to je rana koja ne može zacijeliti“, istaknuo je Pavliček.

Otvorio je i pitanje obeštećenja hrvatskih logoraša koji su tijekom Domovinskog rata bili zatočeni u logorima na području Srbije. Podsjetio je kako je kroz takva zatočeništva prošlo više od 5.000 ljudi, od kojih su mnogi bili izloženi zlostavljanju i torturi.

Naglasio je kako bi rješavanje pitanja nestalih i naknade za pretrpljena stradanja trebalo postati dio ozbiljnog dijaloga između dviju država.

Na kraju je upozorio i na dugoročne posljedice rata na život u Vukovaru, posebno na demografsko stanje i smanjenje broja stanovnika. Prema njegovim riječima, grad danas ima gotovo upola manje stanovnika nego prije Domovinskog rata.

Obilježavanje 35. obljetnice još je jedna prilika da se oda počast svim poginulim, ubijenim i nestalim hrvatskim braniteljima i civilima te podsjeti na važnost očuvanja sjećanja na događaje iz 1991. godine.

Vukovar – mjesto posebnog domovinskog pijeteta.