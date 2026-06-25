Hrvatska bogatija za jednu novu MICHELIN zvjezdicu

Hrvatska se može pohvaliti s jednom novom MICHELIN zvjezdicom koju je dobio istarski restoran Harry's Piccolo iz Poreča. Potvrđuje to današnja objava najnovije selekcije MICHELINA za Hrvatsku u okviru koje je dvije MICHELINOVE zvjezdice zadržao Agli Amici iz Rovinja, dok su po jednu zvjezdicu uspješno zadržali restorani Krug (Split), Cap Aureo (Rovinj), Dubravkin put (Zagreb), Pelegrini (Šibenik), 360º (Dubrovnik), Monte (Rovinj), Noel (Zagreb), Boškinac (Novalja), LD Restaurant (Korčula), Nebo (Rijeka), Alfred Keller (Mali Lošinj) te Korak (Jastrebarsko).

Uz navedene oznake, MICHELIN je na listu Bib Gourmand dodatno uvrstio i restorane Bistro Loora iz Đakova, Lulu Fusion Bistro iz Osijeka te Nuré iz Zagreba pa se tako Hrvatska danas može pohvaliti s ukupno 14 restorana s ovom MICHELINOVOM oznakom koja se dodjeljuje restoranima koji nude kvalitetne menije po pristupačnim cijenama.

Posebna MICHELIN priznanja kojima se ističe raznolikost profesija i vještina koje čine ugostiteljsku industriju dodijeljena su i ove godine pa je tako posebno MICHELIN priznanje za mladog chefa dobio Marin Pleše iz restorana Vila Rova u Malinskoj, dok je priznanje za kvalitetu pružene usluge primio restoran Monte iz Rovinja. Branimir Vukšić iz restorana Pelegrini u Šibeniku dobio je nagradu za sommeliera godine, a nagradu za otvorenje godine dobio je restoran Nuré iz Zagreba.

Dodajmo kako je Hrvatska turistička zajednica glavni destinacijski partner MICHELINA za Hrvatsku, a nove su oznake rezultat tajnog obilaska hrvatskih restorana od strane profesionalnih inspektora MICHELINA, globalno najznačajnijeg i najpriznatijeg vodiča za restorane na čijim je stranicama objavljen popis za Hrvatsku.