Hrvatska biomedicina na Harvardu: Forum u Bostonu otvorio vrata novim suradnjama s vodećim američkim institucijama

U ponedjeljak, 21. rujna, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Harvard u Bostonu održan je hrvatsko američki biomedicinski forum Building Bridges in Biomedicine: Croatia & the US, u organizaciji hrvatske udruge Med&X i udruge poslijedoktoranada Medicinskog fakulteta Harvard (Harvard Medical Postdoc Association, HMPA). U dvorani Waterhouse Room povijesne zgrade Gordon Hall okupilo se više od 50 liječnika i znanstvenika, među kojima brojni Hrvati koji svoje karijere grade na Harvardu, MIT-u i u vodećim bostonskim bolnicama, zajedno s američkim kolegama zainteresiranima za suradnju s Hrvatskom. Bio je to jedinstven susret na kojem se Hrvatska na Harvardu predstavila kao partner za suradnju u znanosti i medicini.

Domaćini večeri bili su dr. Alen Juginović, predsjednik udruge Med&X i znanstvenik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Harvard, i udruga HMPA, kojoj Med&X posebno zahvaljuje na suradnji i pomoći bez koje ovaj susret ne bi bio moguć.

Hrvatski liječnici i znanstvenici u Bostonu

Okosnicu večeri činili su hrvatski liječnici i znanstvenici koji danas rade na Harvardu i MIT-u, u vodećim bostonskim bolnicama te na drugim američkim institucijama. Među izlagačima bili su dr. Siniša Hrvatin (Whitehead Institute i MIT) i dr. Mladen-Roko Rasin (Sveučilište Rutgers), a iz Hrvatske se okupljenima obratio dr. Gzim Redžepi, ravnatelj Specijalne bolnice Primamed iz Zagreba.

Ta je zajednica važan most između dviju zemalja. Hrvatski stručnjaci u inozemstvu poznaju i američki i hrvatski sustav, a kroz zajedničke projekte, suradnju s hrvatskim institucijama i prihvat mladih hrvatskih liječnika i znanstvenika u svoje laboratorije i klinike mogu izravno pridonijeti razvoju znanosti i medicine u Hrvatskoj. Cilj inicijative Building Bridges in Biomedicine jest povezati tu zajednicu međusobno, s američkim kolegama i s institucijama u Hrvatskoj.

Program večeri

Program je bio koncipiran oko kratkih, konkretnih izlaganja. Izlagači s vodećih američkih sveučilišta i bolnica, ali i iz Hrvatske, u pet su minuta predstavili svoj rad i prilike za suradnju s hrvatskim institucijama. Održana je i panel-rasprava o istraživačkoj i kliničkoj suradnji te međunarodnom povezivanju, koju je moderirao dr. Juginović, a Med&X je predstavio svoje programe i nadolazeći Plexus tjedan u Zagrebu. Uz zajedničku fotografiju na stubama zgrade Gordon Hall, večer je uključila i neformalno druženje uz hranu i piće, u kojem su se znanstvenici, liječnici i institucionalni čelnici mogli izravno povezati.

Sudionici iz vodećih institucija

Forumu su prisustvovali stručnjaci iz nekih od najuglednijih američkih biomedicinskih i istraživačkih institucija, među kojima su Medicinski fakultet i Poslovna škola Sveučilišta Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT), instituti Whitehead i Broad, bolnice Massachusetts General Hospital (MGH) i Brigham and Women's Hospital (BWH), zdravstveni sustav Mass General Brigham, Medicinski fakultet Sveučilišta Massachusetts (UMass Chan Medical School) i bolnički sustav UMass Memorial Health, Sveučilište u Vermontu, Sveučilište Rutgers i Wellesley College te farmaceutska kompanija Sanofi.

Svoj su rad, među ostalima, predstavili dr. Ana Jaklenec (MIT) i dr. Craig Blackstone (znanstveni ravnatelj Instituta za neuroznanost Mass General Brigham), a uz njih i znanstvenici i liječnici s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard, iz bolnica Massachusetts General Hospital i Brigham and Women's Hospital te sa Sveučilišta u Vermontu.

Konkretni razgovori i nova partnerstva

Uz vlastiti rad, izlagači su predstavili ideje i konkretne prilike za suradnju s hrvatskim institucijama, a rasprave su bile usmjerene na ono što obje strane mogu jedna drugoj ponuditi. Interes za suradnju s Hrvatskom bio je snažan, osobito za razmjenu stručnjaka i studenata. Već nakon foruma više je sudionika ponudilo prihvat hrvatskih studenata medicine, liječnika i znanstvenika u svoje laboratorije i ustanove, a drugi su iskazali interes za dolazak na događanja u Hrvatskoj. Trideset sudionika pripremilo je i sažetak svog rada na jednom slajdu, s opisom suradnji koje traže, a svi su sažeci nakon foruma objavljeni na mrežnim stranicama udruge Med&X kako bi se sudionici mogli izravno povezati. Upravo je to smisao cijele inicijative Building Bridges in Biomedicine: stvoriti odnose i temelje za nove suradnje hrvatske i međunarodne znanosti i medicine, kroz zajedničke projekte u medicini, znanosti i istraživanjima, edukaciju i razmjenu stručnjaka. Cilj nije samo upoznati ljude na jednoj večeri, već te kontakte pretvoriti u trajne suradnje između institucija.

Med&X i širi kontekst inicijative

Building Bridges in Biomedicine dio je šire misije udruge Med&X, povezivanja hrvatske biomedicinske zajednice s vodećim svjetskim institucijama radi ubrzavanja razvoja hrvatske biomedicine i stvaranja partnerstava koja donose obostranu korist. Med&X već surađuje s laboratorijima i klinikama vodećih

svjetskih institucija, uključujući Harvard, Yale, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Mass General Brigham i MIT, kroz programe razmjene i internshipa (Accelerator program) za hrvatske studente medicine, mlade liječnike i mlade znanstvenike.

Ti programi omogućuju nekoliko mjeseci rada u vrhunskim laboratorijima i klinikama, nakon čega se sudionici vraćaju u svoje matične hrvatske institucije i nastavljaju suradnju sa svojim domaćinima. Tako se mostovi grade kroz konkretne ljude i nastavljaju živjeti i nakon što sam program završi. Uz program razmjene, Med&X vodi i konferenciju Plexus, koja svake godine u Hrvatsku dovodi vrhunske svjetske stručnjake, dobitnike Nobelove nagrade i hrvatske biomedicinske lidere iz svijeta, te Biomedicinski forum, mrežu vodećih hrvatskih biomedicinskih stručnjaka koji rade diljem svijeta. Više o radu udruge može se vidjeti na www.medx.hr.

Niz koji povezuje svjetove

Događaj u Bostonu peti je u nizu programa Building Bridges in Biomedicine, nakon događaja u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Londonu, u generalnim konzulatima i veleposlanstvima Republike Hrvatske u New Yorku i Washingtonu te u Zürichu. Bostonsko izdanje povezalo je hrvatsku biomedicinsku zajednicu u Sjedinjenim Američkim Državama s američkim kolegama u jednom od vodećih svjetskih biomedicinskih središta. Cilj ostaje isti: graditi mrežu institucionalnih partnerstava koja će dugoročno koristiti hrvatskoj i međunarodnoj znanosti, pacijentima i biomedicinskom sektoru u cjelini.

Sljedeći susret u Zagrebu

Inicijativa se nastavlja u Hrvatskoj. Tijekom Plexus tjedna, koji se u Zagrebu održava 4. i 5. prosinca 2026., Med&X će na konferenciji Plexus i zagrebačkom izdanju programa Building Bridges in Biomedicine okupiti više od 150 biomedicinskih stručnjaka iz cijelog svijeta zainteresiranih za suradnju s Hrvatskom. Više informacija dostupno je na www.medx.hr/plexus.