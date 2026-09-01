Hrvatice su ovo čekale: Popularni brend stiže u Sephoru, poznato je i kada

Jedan od najtraženijih beauty brendova posljednjih godina uskoro će biti dostupan i u Hrvatskoj. Rhode, beauty brend koji je 2022. pokrenula Hailey Bieber, od 30. rujna stiže u Sephoru u 19 europskih zemalja, među kojima je i Hrvatska. Proizvodi će biti dostupni online te u većini fizičkih Sephora trgovina, piše Story.

Dolazak u Europu logičan je nastavak ekspanzije brenda koji je u samo nekoliko godina prerastao okvire klasičnog celebrity beauty projekta. Rhode je počeo s vrlo jednostavnom ponudom proizvoda za njegu kože, minimalističkim pakiranjem i idejom jednostavne rutine, a posebnu je popularnost stekao zahvaljujući društvenim mrežama.

Najpoznatiji primjer je Peptide Lip Treatment, dok je izraz glazed donut skin, koji je Hailey Bieber snažno popularizirala, postao gotovo neodvojiv od Rhode estetike. Hidratizirana, sjajna koža, jednostavni proizvodi i minimalistički vizualni identitet pomogli su brendu da izgradi vrlo prepoznatljiv beauty svijet. Rhode je u međuvremenu proširio ponudu na make-up, uključujući rumenila, bronzere i highlightere, ali je zadržao fokus na proizvodima koji kombiniraju njegu kože i jednostavan svakodnevni make-up.

Velik dio uspjeha može se pripisati upravo načinu na koji je brend izgradio svoju prisutnost na društvenim mrežama. Proizvodi su postali viralni, Hailey Bieber njihova je najvažnija ambasadorica, a ograničena dostupnost dugo je dodatno povećavala interes. Rhode tako nije prodavao samo kozmetiku, već i vrlo specifičnu estetiku. Rezultat je bio impresivan: 2025. godine e.l.f. Beauty preuzeo je Rhode u poslu vrijednom milijardu dolara, čime je potvrđeno da je riječ o puno većem poslovnom fenomenu od prolaznog celebrity trenda.