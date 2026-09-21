HRVATICE POKORILE SVIJET! Nakon 50 kilometara zaostajale 22 minute, a onda napravile čudesan preokret za zlato

Veliki dan za hrvatsku atletiku i ultramaraton! Hrvatska ženska reprezentacija osvojila je naslov svjetskih prvakinja u ekipnoj utrci na 100 kilometara na Svjetskom prvenstvu održanom u španjolskom Amesu.

Hrvatske boje branile su Nikolina Šustić Stanković, Nataša Šuština i Mirjana Šimek Bilić, koje su sjajnom izvedbom, posebno u drugom dijelu utrke, stigle do svjetskog zlata.

Hrvatska je u ekipnom poretku slavila s ukupnim vremenom 22:12:12. Drugo mjesto pripalo je domaćoj Španjolskoj s vremenom 22:20:59, dok je broncu osvojila Finska s rezultatom 22:46:15.

Veliki preokret u drugom dijelu utrke

Put do zlata bio je sve samo ne jednostavan. Prema izvještaju Maraton kluba Marjan, hrvatske predstavnice krenule su nešto opreznije, što se na kraju pokazalo kao ključan taktički potez.

Nakon prvih 50 kilometara Hrvatska je za vodećim Španjolkama zaostajala više od 22 minute, a ispred naših trkačica u tom su trenutku bile i reprezentacije Finske, Velike Britanije, Francuske i SAD-a.

No u drugoj polovici utrke situacija se potpuno preokrenula. U iznimno zahtjevnim uvjetima hrvatske ultramaratonke podigle su tempo, nadoknadile veliki zaostatak i na kraju stigle do svjetskog naslova.

Tri Hrvatice među deset najboljih

Koliko je impresivan bio hrvatski nastup pokazuje i pojedinačni poredak – sve tri hrvatske predstavnice završile su među deset najboljih na svijetu.

Nikolina Šustić Stanković furioznom je završnicom stigla do petog mjesta s vremenom 7:21:57.

Nataša Šuština završila je na sedmom mjestu s rezultatom 7:22:43, dok je Mirjana Šimek Bilić zauzela deseto mjesto s vremenom 7:27:46.

Srebro za Zdravka Jadrijeva

Odlični rezultati stigli su i u muškoj konkurenciji. Najbolji hrvatski predstavnik bio je kapetan reprezentacije Zdravko Jadrijev, koji je 100 kilometara istrčao za 7:30:57.

U ukupnom poretku zauzeo je 61. mjesto, ali je pritom osvojio srebrnu medalju u kategoriji M50.

Marinko Čubrilo završio je utrku na 79. mjestu s vremenom 7:46:32, dok je Ivan Gale u svom prvom nastupu na 100 kilometara zauzeo 90. mjesto s rezultatom 7:58:46.

Posebno vrijedi istaknuti da je svih pet natjecatelja koji su iz Splita otputovali na Svjetsko prvenstvo završilo zahtjevnu utrku za manje od osam sati.

Hrvatska se tako iz Španjolske vraća sa svjetskim ekipnim zlatom u ženskoj konkurenciji, tri trkačice među deset najboljih na svijetu te još jednom medaljom u veteranskoj konkurenciji.

Rezultat je to kojim je hrvatski ultramaraton još jednom potvrdio svoje mjesto u samom svjetskom vrhu.