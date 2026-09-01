Hrvatica zbog čudnih ugriza odmaknula krevet pa se zaprepastila: "Nikad se nisam susrela s ovim, pomagajte!"

Krevetne stjenice mogu se pojaviti i u iznimno čistim domovima, a jednom kada se nasele, njihovo uklanjanje može postati prava noćna mora. Mogu se prenijeti prtljagom, rabljenim namještajem i na druge načine, a zbog njihove sposobnosti skrivanja borba protiv njih često zahtijeva temeljit pristup.

Upravo se s takvim problemom susrela korisnica Reddita koja je u zajednici r/askcroatia zatražila pomoć nakon što su ona i njezin dečko počeli primjećivati neobične ugrize.

Isprva su, kako je napisala, mislili da je riječ o komarcima.

„Odmaknuli smo krevet i pronašli 10 do 15 stjenica“

„Prije 10-ak dana dečko je na sebi počeo primjećivati ubode/ugrize. U početku smo mislili da ima jaču reakciju na ubode komaraca, ali drugačiji su ubodi“, opisala je.

Posebno ih je zabrinulo što su se promjene na koži pojavljivale jedna uz drugu. U početku ona nije imala nikakvih problema, no nakon nekoliko dana i sama je počela primjećivati ugrize.

Naglasila je kako stan redovito čiste, usisavaju i peru, a posteljinu pere jednom tjedno na 90 stupnjeva. Odgovor na pitanje što se događa dobili su kada su odlučili pomaknuti krevet.

„Večeras smo odmaknuli krevet od zida i našli 10, 15 stjenica, a vjerujem da ih se u krevetu skriva još. Sve smo ih usisali, ali nikad se još nisam srela s nečim takvim i ne znam kako ih se riješiti“, napisala je te upitala druge korisnike odakle su se mogle pojaviti i kako ih ukloniti.

„Najbolje je pozvati profesionalce“

U komentarima su se javili brojni korisnici sa svojim iskustvima. Jedan od najčešćih savjeta bio je da se što prije obrate profesionalnoj službi za dezinsekciju.

„Najbolje ti je pozvati profesionalce. To se uvuče i u knjige i svugdje. Bube su mogle prijeći iz drugog stana, iz nekog hotela ako ste išli negdje, iz gradskog prijevoza ili preko gostiju“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je naglasio kako sama čistoća doma nije jamstvo da se stjenice neće pojaviti.

„Bus, avion, luksuzni hotel… Higijena igra ulogu na indirektan način jer ih primijetiš brže pa ih se lakše riješiš, međutim ima ih svugdje. Kad uđu u kuću, skrivaju se svugdje“, naveo je.

Korisnici podijelili svoja iskustva

U raspravi su se pojavili i savjeti o korištenju visokih temperatura i pare. Jedan korisnik opisao je kako je njegova obitelj problem pokušala riješiti rastavljanjem kreveta i tretiranjem svakog dijela parom.

„Imali smo velikih problema, sestra je bila puna ugriza. Riješeno je tako da smo rastavili krevet pa dio po dio prošli s parnom postajom. Uspjeli smo ih sve potamaniti, ali smo svejedno išli kupiti novi madrac“, napisao je.

Drugi su preporučivali pranje odjeće i posteljine na temperaturama koje materijali mogu podnijeti, temeljito usisavanje te pažljivo zbrinjavanje sadržaja usisavača.

Ipak, savjeti s društvenih mreža ne moraju biti primjenjivi u svakom slučaju. Kod veće infestacije najsigurnije je obratiti se stručnoj službi za dezinsekciju, koja može procijeniti razmjere problema i odrediti odgovarajući tretman.