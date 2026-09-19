Hrvatica s OnlyFansa napala policajce, jednog udarila šakom u međunožje

Dvadesetdvogodišnja Suzana iz okolice Koprivnice uhićena je nakon incidenta u kojem je vrijeđala i fizički napala policajce, a zbog napada je na kraju osuđena na 11 mjeseci zatvora. Zatvorska kazna zamijenjena joj je radom za opće dobro, prenosi Danica.hr.

Prema navodima iz sudskog postupka, djevojka je oko 22.30 sati pod utjecajem alkohola narušavala javni red i mir na ulici. Kada su je policajci pokušali legitimirati, počela je bježati.

Nakon što su joj naredili da se zaustavi, počela ih je vrijeđati i psovati.

„Je*em vam mater, mama vam se kupa u spermi, pušite ku*ac glupani, acab 1312“, vikala je policajcima.

Potom je jednog policajca pokušala koljenom udariti u međunožje, no izgubila je ravnotežu i pala. Nakon toga je drugog policajca šakom udarila u međunožje.

Policajci su je uspjeli svladati i staviti joj lisice, nakon čega je zbog visoke alkoholiziranosti odvedena na liječnički pregled, a potom uhićena.

"Bila sam pijana, žao mi je"

Djevojka je tijekom postupka priznala što je napravila.

„Sve je istina, bila sam pijana i vrijeđala policajce, pokušala sam ih spriječiti da me privedu. Žao mi je, iskreno se kajem. Inače ne pijem alkohol, odnosno samo povremeno, prigodno, nisam nikakva ovisnica o alkoholu“, rekla je.

Suzana, poznata i kao Suzi, sadržaj objavljuje na OnlyFansu. Na sudu je svoje zanimanje opisala kao „samostalnu djelatnost putem online reklamiranja na društvenim mrežama“, navodeći da mjesečno zarađuje do 3000 eura.

Zbog napada na policajce osuđena je na 11 mjeseci zatvora, no kazna joj je zamijenjena radom za opće dobro. Dužna je platiti i 900 eura troškova kaznenog postupka.