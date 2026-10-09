Hrvatica izazvala burnu raspravu: "Sinovi joj imaju 30 godina, a ona ih još budi i naručuje liječniku"

Koliko roditeljska briga može utjecati na samostalnost odrasle djece? Upravo je to pitanje pokrenulo žustru raspravu na hrvatskom Redditu nakon što je jedna korisnica opisala ponašanje svoje kolegice koja, kako tvrdi, odraslim sinovima organizira gotovo svaki dio svakodnevice. Objava je izazvala brojne reakcije, a mnogi su komentatori podijelili slična iskustva iz vlastitih obitelji.

Na popularnom Redditovu forumu r/askcroatia povela se rasprava o odnosu majki prema odraslim sinovima. Sve je počelo objavom korisnice koja je postavila pitanje zašto pojedine majke nastavljaju tretirati sinove kao malu djecu čak i kada oni odavno postanu punoljetni.

Kao primjer navela je kolegicu s posla koja ima nekoliko sinova u dobi između 20 i 30 godina, a koja, prema njezinim riječima, velik dio radnog vremena provodi rješavajući njihove svakodnevne obveze.

„Mobitel joj zvoni svakih pola sata”

Autorica objave tvrdi da njezina kolegica odraslim sinovima dogovara liječničke preglede, podsjeća ih na ustajanje, govori im gdje im se nalazi odjeća i kupuje sve što im je potrebno.

„Za radnog vremena u trajanju od 8 sati njoj mobilni zvoni svakih pol sata svaki dan!”, napisala je, dodajući da joj je takav odnos teško razumjeti.

Istaknula je da je i sama majka sina koji studira, ali smatra da je njezina roditeljska odgovornost bila naučiti ga samostalnosti.

Posebno ju zabrinjava mogućnost da muškarci koji odrastaju uz roditelje koji sve obavljaju umjesto njih kasnije očekuju isti odnos od svojih partnerica.

Upravo je ta primjedba potaknula velik broj komentara.

„Tipičan balkanski odgoj”

Dio korisnika smatra da se iza takvih odnosa kriju tradicionalni obrasci odgoja u kojima se od djevojčica očekuje ranija samostalnost, dok se dječacima znatno dulje tolerira oslanjanje na roditelje.

„Tipičan balkanski odgoj. Prema kćerima stroga, prema sinovima blaga”, napisao je jedan komentator.

Prema njegovu mišljenju, posljedice takvog pristupa postaju vidljive tek u odrasloj dobi, kada pojedini muškarci od partnerica očekuju da preuzmu obveze koje su prije obavljale njihove majke.

Drugi su istaknuli da problem nije nužno u roditeljskoj ljubavi, nego u pretjeranoj zaštiti koja djeci ne ostavlja dovoljno prostora za učenje i preuzimanje odgovornosti.

Neki smatraju da se iza svega kriju nezadovoljni brakovi

Rasprava se ubrzo proširila i na odnose unutar obitelji.

Pojedini korisnici iznijeli su mišljenje da neke majke pretjeranu brigu o sinovima razvijaju zbog nedostatka emocionalne bliskosti u vlastitom braku.

„Nadoknađuje se loš odnos s mužem preko sinova”, glasio je jedan od komentara.

Drugi korisnik ponudio je opširnije objašnjenje, smatrajući da u dijelu obitelji roditelji nakon vjenčanja prestaju ulagati u partnerski odnos i potpuno se posvećuju unaprijed podijeljenim ulogama.

Prema njegovu mišljenju, takav način života može dovesti do emocionalnog udaljavanja supružnika, a roditeljska briga ponekad postaje zamjena za bliskost koja nedostaje.

Ipak, riječ je o osobnim tumačenjima korisnika Reddita, a ne o zaključcima koji se mogu primijeniti na sve obitelji.

„Moj brat je bio isti, a onda su ga prijatelji ismijali”

Posebnu pozornost privuklo je iskustvo korisnice koja je opisala kako se njezin brat godinama oslanjao na majku i za najjednostavnije stvari.

Prisjetila se situacije u kojoj ga je majka pred prijateljima pitala što želi za doručak, iako je tada imao 26 ili 27 godina.

Prema njezinim riječima, upravo su reakcije prijatelja bile jedan od trenutaka koji su ga potaknuli na promjenu ponašanja.

Korisnica je priznala da je dugo bila zabrinuta zbog bratovih visokih očekivanja od buduće partnerice, posebno zato što sam nije pokazivao jednaku razinu samostalnosti.

„Zašto bi ijedna uspješna, ostvarena, ambiciozna, inteligentna žena htjela lika oko kojeg treba titrati kao da ima dijete predškolske dobi?”, zapitala se.

No priča je, kaže, završila pozitivno. Njezin brat danas je u sretnom braku, ima djecu i znatno je samostalniji nego prije.

„A gdje su u cijeloj priči očevi?”

Nisu svi komentatori odgovornost pripisali isključivo majkama.

Jedan je korisnik podsjetio da dijete ima dva roditelja te da bi i očevi trebali sudjelovati u razvijanju samostalnosti svoje djece.

Kao primjer naveo je jednostavne svakodnevne zadatke, poput naručivanja na liječnički pregled.

Smatra da roditelji već tijekom tinejdžerskih godina mogu postupno prepustiti djeci takve obveze, uz pomoć i podršku kada je potrebna.

Drugi su upozorili da se pretjerana zaštita ne odnosi samo na sinove te da i kćeri mogu odrastati u obiteljima u kojima roditelji teško prihvaćaju njihovu samostalnost.

Gdje prestaje briga, a počinje pretjerana zaštita?

Među brojnim komentarima našla su se i razmišljanja o tome koliko je roditeljima teško prihvatiti da njihova djeca odrastaju.

Neki smatraju da pojedini roditelji žele ostati nezamjenjivi u životima svoje djece, zbog čega nastavljaju obavljati zadatke koje bi odrasli sinovi i kćeri mogli riješiti sami.

Drugi pak podsjećaju da roditeljska briga ne prestaje punoljetnošću te da blizak odnos s majkom ili ocem sam po sebi ne znači nedostatak samostalnosti.

Razlika je, ističu sudionici rasprave, u tome pruža li roditelj podršku kada je potrebna ili neprestano preuzima odgovornost umjesto odraslog djeteta.

Rasprava je tako od jednog primjera s radnog mjesta prerasla u širu polemiku o obiteljskim odnosima, odgoju, partnerskim očekivanjima i granicama roditeljske zaštite.