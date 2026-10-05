HRVATICA IZ NJEMAČKE TREBA BITI KUMA NA SVADBI U HRVATSKOJ Jedna rečenica mladenke ostavila ju je u šoku

Koliko bi kuma trebala staviti u kuvertu na vjenčanju? Pitanje koje je oduvijek znalo izazvati rasprave dobiva sasvim novu dimenziju kada zbog svadbe treba prijeći više od tisuću kilometara, platiti put, hotel i odjeću za cijelu obitelj.

Upravo se u takvoj situaciji našla jedna Hrvatica koja živi u Njemačkoj. Svoju priču podijelila je u Facebook grupi Njemačka Bez Stresa, a sve je počelo razgovorom s najboljom prijateljicom koju poznaje još od osnovne škole i kojoj bi idućeg ljeta trebala biti kuma na vjenčanju u Hrvatskoj.

Na svadbu bi iz Njemačke trebala doći sa suprugom i troje djece. Izračunala je da će ih samo put, hotelski smještaj i odjeća stajati gotovo 2000 eura.

„Nama to nije malo novca“, napisala je.

„Mislila sam da će biti barem malo više“

No pravi problem nastao je kada su ona i buduća mladenka razgovarale o svadbi. Prijateljica ju je, kako kaže, kroz šalu upitala koliko joj namjerava staviti u kuvertu.

Odgovorila je – 1000 eura.

Umjesto oduševljenja ili zahvalnosti, uslijedila je reakcija koju nije očekivala.

„Pa ti si u Njemačkoj, mislila sam da će biti barem malo više!“, odgovorila joj je prijateljica.

Nakon toga cijela je situacija postala neugodna. Njezin suprug smatra da ne bi trebala dati ni centa više jer se prijateljstvo ne kupuje novcem, dok ona ima osjećaj da je dugogodišnju prijateljicu razočarala.

Zato je pomoć odlučila potražiti među članovima grupe.

„Je li se stvarno danas, u 2026. godini, prijateljstvo procjenjuje u eurima ili je do mene?“, upitala je.

„Prijateljstvo se ne kupuje novcem“

Sudeći prema komentarima, većina ljudi stala je na stranu buduće kume. Neki su bili prilično oštri i savjetovali joj da dobro razmisli ne samo o iznosu u kuverti nego i o samom prijateljstvu.

„Planirala si potrošiti na put i odjeću oko 3000 eura. Uzmi 2000, pokloni joj to i nikada joj više nemoj otvoriti vrata. Riješila si se tereta koji bi nosila, uštedjela 1000 i izbjegla dodatna sranja s putovanjem“, napisao je jedan komentator.

Drugi su smatrali da je problem već u tome što buduća mladenka uopće pita koliko će novca dobiti.

„To nije prijateljstvo, a ni kumstvo. Bolje sve prekinuti jer će puknuti kad-tad ako je novac u igri“, poručila je jedna članica grupe.

„Prijateljstvo se ne kupuje novcem“, kratko je zaključila druga.

Bilo je i komentara da bi bilo bolje taj novac potrošiti na obiteljski odmor, dok su neki predlagali znatno radikalnije rješenje: „Daj praznu kuvertu pa neka si stavi koliko hoće i nemoj je više nikad vidjeti.“

Jedna komentatorica cijelu je situaciju sažela riječima: „Nije to nimalo OK od nje. Valjda se zove za kumu iz poštovanja, a ne iz financijske koristi.“

Je li 1000 eura premalo za kumu?

Rasprava je tako otvorila pitanje koje očito nema jednostavan odgovor. Troškovi vjenčanja posljednjih su godina porasli, kao i iznosi koje gosti ostavljaju mladencima, ali mnogima je ipak zasmetala ideja da se od osobe koja živi i radi u Njemačkoj automatski očekuje veći dar.

Pogotovo kada ta osoba zbog dolaska na vjenčanje već mora izdvojiti oko 2000 eura za svoju peteročlanu obitelj.

U ovom slučaju računica bi s planiranih 1000 eura u kuverti značila ukupni trošak od oko 3000 eura. No, barem prema reakcijama ispod objave, novac je na kraju postao sporedna tema. Puno više ljudi zasmetalo je to što je između dviju prijateljica uopće došlo do situacije u kojoj se vrijednost kumstva počela mjeriti iznosom u kuverti.