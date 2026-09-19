Hrvatica (22) s OnlyFansa uhićena nakon noćnog incidenta: Policajca udarila šakom u međunožje

Podravska zvijezda internetskih stranica za odrasle Suzana (22) uhićena je nakon što je fizički napala policajce.

Kako doznajemo, ona je oko 22.30 sati na ulici narušavala javni red i mir u alkoholiziranom stanju. Policajci su je pokušali legitimirati, ali je bježala od njih. Kad su izdali naredbu da se zaustavi, krenula je salva psovki i uvreda.

Potom je jednog od policajaca pokušala koljenom udariti u međunožje, u čemu nije uspjela, već je izgubila ravnotežu i pala na tlo. Nakon toga je drugog policajca udarila šakom u međunožje. Policajci su je na koncu uspjeli svladati i staviti joj lisice.

Zarađuje 3000 eura mjesečno

Odveli su je liječniku na pregled zbog visoke alkoholiziranosti i potom uhitili. Suzana je sve priznala.

“Sve je istina, bila sam pijana i vrijeđala policajce, pokušala sam ih spriječiti da me privedu. Žao mi je, iskreno se kajem. Inače ne pijem alkohol, odnosno samo povremeno, prigodno, nisam nikakva ovisnica o alkoholu”, skrušeno će djevojka iz okolice Koprivnice.

Suzana zvana Suzi je, inače, zvijezda OnlyFansa, a internet je prepun njezinih vrućih fotografija i videosnimki. Na sudu je rekla da obavlja “samostalnu djelatnost putem online reklamiranja na društvenim mrežama” te zarađuje do 3000 eura mjesečno.

Zbog napada na policajce osuđena je na 11 mjeseci zatvora, a kazna joj se zamjenjuje radom za opće dobro. Mora platiti i 900 eura troškova kaznenog postupka, piše Danica.hr.