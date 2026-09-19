Close Menu

Hrvatica (22) s OnlyFansa uhićena nakon noćnog incidenta: Policajca udarila šakom u međunožje

Otkrila i koliko mjesečno zarađuje

Podravska zvijezda internetskih stranica za odrasle Suzana (22) uhićena je nakon što je fizički napala policajce.

Kako doznajemo, ona je oko 22.30 sati na ulici narušavala javni red i mir u alkoholiziranom stanju. Policajci su je pokušali legitimirati, ali je bježala od njih. Kad su izdali naredbu da se zaustavi, krenula je salva psovki i uvreda.

Potom je jednog od policajaca pokušala koljenom udariti u međunožje, u čemu nije uspjela, već je izgubila ravnotežu i pala na tlo. Nakon toga je drugog policajca udarila šakom u međunožje. Policajci su je na koncu uspjeli svladati i staviti joj lisice.

Zarađuje 3000 eura mjesečno

Odveli su je liječniku na pregled zbog visoke alkoholiziranosti i potom uhitili. Suzana je sve priznala.

“Sve je istina, bila sam pijana i vrijeđala policajce, pokušala sam ih spriječiti da me privedu. Žao mi je, iskreno se kajem. Inače ne pijem alkohol, odnosno samo povremeno, prigodno, nisam nikakva ovisnica o alkoholu”, skrušeno će djevojka iz okolice Koprivnice.

Suzana zvana Suzi je, inače, zvijezda OnlyFansa, a internet je prepun njezinih vrućih fotografija i videosnimki. Na sudu je rekla da obavlja “samostalnu djelatnost putem online reklamiranja na društvenim mrežama” te zarađuje do 3000 eura mjesečno.

Zbog napada na policajce osuđena je na 11 mjeseci zatvora, a kazna joj se zamjenjuje radom za opće dobro. Mora platiti i 900 eura troškova kaznenog postupka, piše Danica.hr.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
16
Nice
2
What?
1
Laž
1
Sad
3
Mad
2