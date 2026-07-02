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Hrvati u Torontu pjevaju i mole za Vatrene: Stojić predvodio molitvu, ondje su i Kolinda i Butković

Posebna atmosfera u Torontu

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Torontu igra povijesnu utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv snažnog Portugala. Prvi krug nokaut-faze pobjedniku donosi plasman među 16 najboljih momčadi svijeta i odlazak na megdan boljem iz ogleda Španjolske i Austrije, dok poražena reprezentacija pakira kofere.

Naš fotoreporter je u Hrvatskoj kući u Torontu, gdje se okupljaju hrvatski navijači. Atmosfera je sjajna, pjeva se i veseli. Među navijačima smo susreli bivšu hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, koja je poznata kao vatrena navijačica naših. Bila je u društvu ministra u Vladi RH Olega Butkovića.

Osim toga, vrijedi napomenuti da je poznati svećenik don Damir Stojić predvodio molitvu za hrvatske navijače i nogometaše u Hrvatskoj kući u Torontu uoči odlaska navijača na stadion.

Pogledajte koga smo još susreli, donosimo fotografije:

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