Hrvati u europskom klubu službeno igraju za 220 dolara mjesečno: Igrači prijete bojkotom zbog dugova

Astana, jedan od najpoznatijih kazahstanskih klubova i redoviti sudionik europskih natjecanja, prolazi kroz ozbiljnu financijsku krizu. Situacija je toliko teška da igrači navodno prijete bojkotom utakmica, piše tportal.

U središtu priče našli su se hrvatski nogometaš Marin Tomasov i Ivan Bašić, rođen u Imotskom, koji ima hrvatsko državljanstvo, ali nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Obojica su službeno registrirana na mjesečnu plaću od samo 100.000 kazahstanskih tengi, što je oko 220 dolara.

Za usporedbu, minimalna mjesečna plaća u Kazahstanu iznosi 85.000 tengi, odnosno približno 190 dolara. Tomasov i Bašić tako su na papiru plaćeni tek tridesetak dolara više od zakonskog minimuma.

U Tomasovljevu slučaju nije riječ samo o medijskim nagađanjima. Hrvatski veteran još je u srpnju dobio izravno pitanje je li istina da mu Astana službeno isplaćuje samo 100.000 tengi mjesečno.

'Da, istina je. Sto posto', potvrdio je Tomasov.

Objasnio je da je odlučio ostati u klubu jer mu je Kazahstan tijekom godina postao drugi dom. Ipak, tamošnji mediji navode da službena plaća iz klupskog ugovora ne predstavlja nužno njegov ukupni prihod.

Tomasov navodno prima i dodatnu naknadu iz drugog izvora, pa iznos od oko 220 dolara predstavlja prije svega plaću na koju je službeno registriran u Astani.

Astana igračima duguje oko 1,5 milijuna dolara

Financijski problemi kluba mnogo su ozbiljniji od neobično niskih iznosa navedenih u ugovorima. Prema informacijama kazahstanskih medija, Astana svojim nogometašima duguje oko 700 milijuna tengi, odnosno približno 1,56 milijuna dolara.

Prvotimci su zbog toga upravi poslali zajednički zahtjev za isplatu najmanje tri zaostale mjesečne plaće. Navodno nisu spremni nastupati u preostalim utakmicama kazahstanskog prvenstva sve dok se dugovanja ne podmire. Klub je potvrdio da postoje neispunjene financijske obveze prema dijelu igrača, ali nije potvrdio iznos od 700 milijuna tengi.

Unatoč kaosu izvan terena, Tomasov i Bašić bili su među junacima jedne od najboljih Astananih utakmica ove sezone. U pobjedi 4:0 protiv Elimaija 6. rujna Bašić je postigao dva pogotka, dok se Tomasov također upisao među strijelce.

Astana se i dalje nalazi u borbi za vrh kazahstanskog prvenstva, no problemi su posljedica velikog smanjenja klupskog proračuna. Klub je nekada raspolagao godišnjim budžetom između 22 i 24 milijuna dolara, dok je ovogodišnji pao na približno 6,7 milijuna.

U Astani istodobno pokušavaju pronaći privatnog investitora. Financijska situacija privukla je i pozornost UEFA-e. Klub je ove godine kažnjen sa 100.000 eura zbog kršenja financijskih pravila, nakon što je godinu ranije također dobio kaznu zbog neplaćenih obveza.