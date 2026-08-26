Hrvati sve više traže "prave domaćine": Evo gdje ih je najviše i zašto bi mogli promijeniti način na koji ljetujemo

Hrvatska turistička zajednica pokrenula je nastavak promotivne kampanje "Vaš domaćin", koja će se do kraja listopada provoditi na domaćem tržištu. Ovime se nastoji dodatno potaknuti domaće goste na istraživanje hrvatske autentične turističke ponude u posezoni. Također, riječ je o kampanji koja za cilj ima dodatno isticanje istinskog turističkog doživljaja, odnosno putem koje će se hrvatskim ljubiteljima putovanja dodatno približiti domaćini koji svojim znanjem, gostoljubivošću i poznavanjem lokalne sredine daju posebnu vrijednost boravka u destinaciji.

Osim što je usmjerena na povećanje prepoznatljivosti oznake Local Host, kampanjom se ističu vrijednosti koje oznaka predstavlja uz poseban naglasak na pouzdanost i razinu kvalitete pružene usluge. Naime, domaćini svojim gostima mogu preporučiti manje poznate lokacije, lokalne gastronomske posebnosti, kulturne sadržaje i iskustva koja često nisu dio uobičajenih turističkih ruta. Na taj način smještaj postaje više od mjesta za boravak, odnosno smještaj postaje početna točka za upoznavanje destinacije i njezina načina života.

Aktivnosti u sklopu kampanje provodit će se kroz različite komunikacijske kanale, uključujući online oglašavanje, društvene mreže, tiskane medije, televiziju te digitalne vanjske oglašivačke površine. Oznaka Local Host dio je nastojanja Hrvatske turističke zajednice da dodatno promovira kvalitetan oblik turističkog iskustva te potakne goste na izbor smještaja koji, uz kvalitetnu uslugu, pruža i neposredniji kontakt s lokalnom sredinom.

Dodajmo kako se u projekt do sada uključilo više od 3.660 objekata s preko 21.780 kreveta. Najviše objekata s Local Host oznakom nalazi se u Istri, na Kvarneru te u Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji, dok gledano prema destinacijama, najviše takvih objekata broje Crikvenica, Pula, Dubrovnik, Rovinj i Poreč.

Više informacija o oznaci Local Host i domaćinima koji je nose dostupno je na službenoj stranici Hrvatske turističke zajednice.