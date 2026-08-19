Hrvati sve češće kod liječnika: Gotovo milijun posjeta više nego lani, ordinacije zatrpane i mailovima

Građani Hrvatske sve češće posjećuju liječnika, a podaci Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje pokazuju da je u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite ove godine zabilježeno gotovo milijun posjeta više nego lani. "Kod liječnika dolazim dosta često, jednom mjesečno minimalno. Ako ništa, da ga vidim", kaže pacijent (73) koji je došao po nalaze, a trend povećanog broja posjeta zabilježen je u cijelom sustavu, piše Net.hr.

Liječnici u primarnoj zaštiti potvrđuju da osjećaju pojačan pritisak pacijenata. "Imamo nažalost nekih pacijenata koji dolaze dva puta tjedno bez konkretne indikacije. Zovu na telefon, šalju mailove, traže treće, četvero, peto mišljenje i zatrpavaju nas svojim željama koje ne možemo ispuniti", rekao je Juraj Jug, liječnik u Domu zdravlja Zagreb Zapad.

Prema podacima HZZO-a, u prva tri mjeseca ove godine u ordinacijama primarne zaštite bilo je 16,33 milijuna posjeta, što je 992 tisuće više nego u istom razdoblju prošle godine. Povećan opseg posla bilježe liječnici obiteljske medicine, ali i stomatolozi te ginekolozi.

Prema podacima HZZO-a, u prva tri mjeseca ove godine u ordinacijama primarne zaštite bilo je 16,33 milijuna posjeta, što je 992 tisuće više nego u istom razdoblju prošle godine. Povećan opseg posla bilježe liječnici obiteljske medicine, ali i stomatolozi te ginekolozi.

Pedijatrica: Često su razlozi strah i neznanje roditelja

"U cjelokupnoj primarnoj zaštiti bilo je povećanje od 6 i pol posto, a najviše raste u preventivnim programima za djecu i mlade, gdje je bilo 20 posto više posjeta", rekao je Nenad Korkut, glasnogovornik HZZO-a.

Iako je kod pedijatara zabilježeno nešto manje posjeta, posla i dalje imaju mnogo. "Povećava se broj upisanih pacijenata, pa imamo više preventivnih pregleda. Imamo i povećani dolazak pacijenata s djecom, a često su razlozi strah i neznanje roditelja", objasnila je Venera Zahariev Španiček, pedijatrica u Domu zdravlja Zagrebačke županije.

Osim broja posjeta, raste i broj realiziranih recepata, kojih je ove godine izdano milijun i sto tisuća više nego lani. Da se ne radi samo o trendu u ovoj godini, pokazuje i istraživanje provedeno u 48 zagrebačkih domova zdravlja od 2019. do 2025. godine, koje je utvrdilo da liječnici imaju tri posto više posla.

"Mailovi zauzimaju 25% posla"

"To je jako veliki porast. Najviše primjećujemo promjenu u broju mailova. Godine 2019. mail se nije koristio, a 2025. je zauzimao 25 posto posla ordinacije. To je na godišnjoj razini 10 tisuća mailova na koje jedna ordinacija odgovori, zaista puno", dodao je liječnik Jug.

Zbog povećanog opsega posla u ordinacijama, HZZO i Ministarstvo zdravstva osigurali su dodatna financijska sredstva. "Odlučili smo dodatno osigurati i povećati sredstva za primarnu zaštitu kako bi im pomogli. Osigurali smo 65 milijuna eura", zaključio je glasnogovornik HZZO-a Korkut.