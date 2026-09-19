Hrvati na lijekove potrošili gotovo dvije milijarde eura: Jedan je već pet godina uvjerljivo na vrhu

Gotovo dvije milijarde eura – toliko je vrijedila potrošnja lijekova u Hrvatskoj u 2025. godini. Samo četiri godine ranije iznosila je 1,31 milijardu. Razlika je golema: oko 630 milijuna eura, odnosno 48 posto.

Istodobno se mijenja i ono što trošimo. Vitamin D već je pet godina na vrhu, njegova se potrošnja gotovo udvostručila, a veliki rast bilježe i lijekovi za snižavanje kolesterola te ibuprofen.

Pokazuju to podaci HALMED-a o potrošnji lijekova od 2021. do 2025. godine.

HALMED potrošnju prati prema definiranim dnevnim dozama na 1000 stanovnika dnevno (DDD/1000/dan), dok se financijska vrijednost iskazuje prema veleprodajnim cijenama, javlja RTL.

Kolekalciferol, odnosno vitamin D3, bio je na vrhu po potrošnji u Hrvatskoj u svakoj godini od 2021. do 2025.

U 2021. iza njega su bili acetilsalicilna kiselina, atorvastatin, pantoprazol i ramipril.

Do 2025. poredak se promijenio. Iza vitamina D našli su se atorvastatin i rosuvastatin, lijekovi za snižavanje kolesterola, pantoprazol, koji smanjuje lučenje želučane kiseline, te acetilsalicilna kiselina, koja se među ostalim koristi za sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka.

Promjena je još vidljivija kada se usporedi sama potrošnja. Vitamin D bilježi rast od gotovo 95 posto – sa 76,94 DDD/1000 stanovnika dnevno u 2021. na 149,94 u 2025.

Vitamin D nije jedini čija je potrošnja snažno porasla.

Rosuvastatin, lijek za snižavanje kolesterola, bilježi rast od gotovo 75 posto, dok je potrošnja atorvastatina, koji se također koristi za snižavanje kolesterola, povećana za oko 46 posto.

Gotovo 75 posto porasla je i potrošnja ibuprofena, lijeka protiv bolova, povišene temperature i upale. Sa 20,73 DDD/1000 stanovnika dnevno u 2021. njegova je potrošnja do 2025. narasla na 36,23.

Sve više trošimo i pantoprazol, lijek koji smanjuje lučenje želučane kiseline i koristi se, među ostalim, kod žgaravice i refluksa. Njegova je potrošnja porasla za više od 31 posto.

Ne raste, međutim, potrošnja svih lijekova. Ramipril, koji se koristi za liječenje povišenog krvnog tlaka, bilježi pad od oko 28 posto, amlodipin, koji se također koristi kod povišenog krvnog tlaka, oko 12 posto, a furosemida, diuretika koji se koristi kod zadržavanja tekućine i određenih srčanih bolesti, za oko pet posto.

Potrošnja diazepama, koji se među ostalim koristi kod tjeskobe i mišićnih grčeva, tijekom promatranog razdoblja ostala je gotovo nepromijenjena.

Dok se mijenja potrošnja pojedinih lijekova, snažno raste njihova ukupna financijska vrijednost.

U 2021. vrijednost potrošenih lijekova iznosila je oko 1,31 milijardu eura, u 2022. 1,38 milijardi, a u 2023. 1,56 milijardi eura.

Rast se nastavio i u 2024., kada je vrijednost dosegnula oko 1,76 milijardi eura, dok je u 2025. porasla na oko 1,94 milijarde.

To je oko 181 milijun eura više u samo godinu dana, a u odnosu na 2021. povećanje iznosi oko 630 milijuna eura, odnosno 48 posto.