Hrvati lansirali novu društvenu mrežu koja bi mogla postati hit: Ima nešto što Facebook nema, a hejtere čeka posebno iznenađenje

Znate li što se događa dvije ulice dalje od vas? Nova hrvatska društvena mreža Conexa želi povezati susjede, olakšati dijeljenje prijevoza, organiziranje događanja i međusobnu pomoć. A za one koji vole vrijeđati po internetu osmislili su prilično neobično rješenje uz pomoć umjetne inteligencije.

Društvene mreže danas nas povezuju s ljudima diljem svijeta, no informacije iz vlastitog susjedstva često nam promaknu. Gdje se održava zanimljiv događaj? Treba li nekome pomoć pri selidbi? Je li se susjedu izgubio kućni ljubimac? Putuje li netko automobilom prema Splitu i ima slobodno mjesto?

Odgovori na takva pitanja najčešće su razbacani po Facebook grupama, oglasnicima i različitim aplikacijama. Upravo zato nastala je Conexa.life, nova hrvatska društvena mreža koja želi vratiti lokalnu zajednicu u središte digitalnog života.

Društvena mreža koja počinje u vašem susjedstvu

Za razliku od velikih društvenih mreža, na kojima se sadržaj često prikazuje prema algoritamskim preporukama, Conexa naglasak stavlja na geografski povezane objave. Korisnici mogu pratiti što se događa u njihovu naselju, ali i proširiti pregled na ostatak grada ili Hrvatske.

Primjerice, stanovnik Splita može pratiti objave iz svojeg kvarta, saznati što se događa u drugim dijelovima grada ili pregledavati sadržaj iz drugih hrvatskih mjesta. Ideja je jednostavna: susjedstvo je polazište, ali ne i granica povezivanja. Uz lokalne objave, platforma nudi i posebne alate namijenjene svakodnevnim potrebama građana.

Trebate prijevoz do Zagreba ili bušilicu od susjeda?

Jedna od zanimljivijih mogućnosti Conexe jest besplatan sustav za dijeljenje prijevoza. Korisnici mogu objaviti da putuju određenom rutom i imaju slobodna mjesta u automobilu ili potražiti nekoga tko ide u istom smjeru.

To može biti svakodnevna vožnja na posao ili fakultet, ali i međugradsko putovanje, primjerice iz Splita prema Zagrebu.

Objavljivanje ponuda i potraga za prijevozom potpuno su besplatni.

No platforma ne želi povezivati ljude samo tijekom putovanja.

Postoji i poseban prostor za međusobnu pomoć. Treba vam netko pomoći prenijeti namještaj? Posuditi alat koji ćete koristiti samo jednom? Ili možda želite ponuditi pomoć susjedima? Takve potrebe mogu se objaviti na Conexi, a korisnici se mogu povezati i dogovoriti. Tu je i digitalna oglasna ploča za lokalne obavijesti, ponude, izgubljene predmete i kućne ljubimce.

Što se večeras događa u vašem gradu?

Conexa omogućuje i pregled događanja prema lokaciji i udaljenosti. Koncerti, radionice, predstave, kvartovske manifestacije i druga događanja tako bi korisnicima trebali biti dostupniji bez pretraživanja brojnih internetskih stranica. Takav pristup mogao bi biti koristan i lokalnim ugostiteljima, trgovcima, udrugama i malim poduzetnicima. Primjerice, kafić koji organizira glazbenu večer ili udruga koja priprema radionicu mogli bi lakše doprijeti do ljudi iz neposredne okolice.

U budućnosti se planiraju razvijati i dodatne mogućnosti lokalnog oglašavanja.

Hejteri bi se mogli iznenaditi: Psovke postaju smiješne poruke

Posebno zanimljiv dio nove društvene mreže odnosi se na borbu protiv uvredljivih komentara. Conexa je za taj problem osmislila neobično rješenje koje uključuje umjetnu inteligenciju.

Umjesto da vulgarni i uvredljivi komentari ostanu objavljeni u izvornom obliku, AI ih može automatski preoblikovati u bezazlenije, ponekad i komične poruke. Tako bi se, primjerice, ljutita psovka mogla pretvoriti u rečenicu „Tako mi leda u prahu!”, dok bi neprimjereno obraćanje drugim korisnicima moglo postati „Vi ste svi pahuljice!”. Sve ovisi o izvornom sadržaju komentara.

Pritom sustav bilježi kršenje pravila i predviđa penalizaciju autora neprimjerenih komentara.

Cilj je smanjiti vrijeđanje i toksičnu komunikaciju, ali i pokazati da umjetna inteligencija može imati drukčiju ulogu na društvenim mrežama. Čini se da će internetski trolovi na Conexi morati dobro razmisliti prije nego što napišu sljedeći komentar.

Nova prilika i za lokalne portale

Conexa ima planove i za lokalne medije, osobito portale koji objavljuju vijesti iz manjih gradova i naselja. Budući da je platforma tek pokrenuta, u lokalnim se feedovima trenutačno prikazuju i vijesti iz cijele Hrvatske. Dugoročni je cilj dati prednost informacijama koje su izravno povezane s određenim područjem. Lokalnim portalima Conexa želi omogućiti besplatno uključivanje poveznica na njihove članke u odgovarajuće lokalne feedove.

Tako bi, primjerice, vijest o prometnim promjenama u Splitu mogla doprijeti do građana koji prate taj grad, dok bi informacije o događanjima u Kaštelima bile dostupnije stanovnicima toga područja.

Korisnici bi lakše dolazili do relevantnih vijesti, a lokalni mediji dobili dodatni kanal za privlačenje čitatelja.

Tko stoji iza nove hrvatske društvene mreže?

Pokretač Conexe je Amir Šerbić, koji ističe da je osnovna ideja projekta povezivanje ljudi kroz stvarne životne potrebe.

„Želimo da ljudi jednako lako mogu saznati što se događa dvije ulice dalje kao što danas prate događaje na drugom kraju svijeta. Ako Conexa pomogne da netko pronađe prijevoz, dobije pomoć susjeda ili otkrije nešto zanimljivo u svojem kvartu, već smo napravili korak u dobrom smjeru”, objašnjava Šerbić.

Platforma je dostupna putem internetske stranice i mobilnih aplikacija, a među njezinim mogućnostima nalazi se i chat naselja.

Korištenje društvene mreže i njezinih javnih alata za naselja i gradove besplatno je za građane.

Može li hrvatska društvena mreža privući korisnike?

Conexa je tek na početku razvoja, a jedan od najvećih izazova bit će privlačenje dovoljnog broja aktivnih korisnika.

Naime, vrijednost ovakve platforme ovisi upravo o tome koliko će se ljudi uključiti u objavljivanje lokalnih informacija, pomaganje susjedima i organiziranje zajedničkih aktivnosti. Iz Conexe zato pozivaju građane da istraže dostupne mogućnosti, predlože nove funkcionalnosti i pomognu pokrenuti digitalni život svojih naselja. Hoće li se nova hrvatska društvena mreža uspjeti nametnuti uz već postojeće platforme, tek će se vidjeti. No njezina osnovna ideja otvara zanimljivo pitanje: može li nam društvena mreža biti korisnija ako se više bavi onim što se događa oko nas, a manje sadržajem s drugog kraja svijeta?

Više informacija o platformi i njezinim mogućnostima dostupno je na www.conexa.life.