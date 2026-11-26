Kontinuirani rast prometa koji se u maloprodaji bilježi od početka godine upućuje na pozitivne trendove u potrošnji i tijekom Crnog petka te blagdanskog razdoblja, pokazuju analize HGK pulsa.

Od siječnja do listopada ukupan broj fiskaliziranih računa u trgovini na malo (G47) iznosio je 1,38 milijardi, što je 2,46 posto više u usporedbi s istim razdobljem prošle godine kada je zabilježeno 1,35 milijardi računa, pokazuju podaci Porezne uprave. Istodobno, ukupan promet porastao je s 23,54 na 25,16 milijardi eura, odnosno za 6,88 posto na godišnjoj razini. Prosječna vrijednost fiskaliziranog računa povećala se s 17,47 eura na 18,23 eura, što je rast od 4,35 posto.

Najprometniji dani u tjednu bili su petak i subota, s prometom od 4,24 milijarde eura, odnosno 4,28 milijardi, na koje otpada po 17 posto tjednog prometa.

Od 1. do 22. studenoga ostvareno je 1,65 milijardi eura prometa ili 3,77 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je izdano 85,6 milijuna računa što je 0,58 posto manje.

Uz pretpostavku nastavka pozitivnog trenda, procjene su da će na dan Crnog petka biti izdano oko 5,3 milijuna računa te da bi potrošnja mogla dosegnuti 114 milijuna eura ili gotovo 7 milijuna eura više nego lani, kada je potrošeno 106,8 milijuna eura.

Dulje akcijske kampanje potiču promišljeniju kupnju

Zadnjih godina akcijske kampanje povodom Crnog petka traju gotovo cijeli mjesec, što potrošačima ostavlja više vremena za usporedbu ponuda i donošenje odluka o kupnji. Takvi su trendovi ujedno poticaj na promišljeniji pristup kupnji, posebno kada su u pitanju skuplji proizvodi.

Potvrđuje to i najnovije istraživanje HGK o potrošačkim navikama; cijene i promotivne aktivnosti ostaju ključne kod donošenja potrošačkih odluka.

"Povoljne cijene kao jedan od glavnih razloga odabira trgovine navodi gotovo polovica građana (49%), dok posebne promocije i akcije i dalje imaju značajnu ulogu te ih ističe 38 posto potrošača. Upravo u razdobljima intenzivnih sniženja, poput Crnog petka i drugih promotivnih kampanja, dodatno dolazi do izražaja osjetljivost potrošača na cijene i njihova spremnost da kupnju planiraju unaprijed kako bi ostvarili najveće moguće uštede. To potvrđuje da su konkurentne cijene i kvalitetne akcijske ponude i dalje među najvažnijim alatima za privlačenje i zadržavanje kupaca“, izjavila je Maja Bogović, direktorica Sektora za trgovinu HGK.

Crni petak i blagdanska potrošnja tradicionalno donose snažan rast internetske kupnje te se očekuje povećan promet i u online trgovinama. Najviše se kupuju neprehrambene kategorije proizvoda – odjeća, obuća, kozmetika, bijela tehnika i igračke. Pozivamo potrošače da kupuju isključivo u provjerenim i sigurnim online trgovinama kako bi izbjegli prijevare, zaštitili svoje osobne podatke i ostvarili sigurnu kupnju.

Uz nastavak pozitivnih kretanja, procjena je da će u prosincu potrošnja iznositi 2,72 milijarde eura ili 6,67 posto više nego prošle godine kada je potrošeno 2,55 milijardi eura. Očekuje se 131,4 milijuna izdanih računa ili 2,42% posto više nego u lanjskom prosincu, kada je izdano 128,3 milijuna računa.

Kupnjom domaćih proizvoda podupiremo hrvatske proizvođače i pridonosimo jačanju gospodarstva, što je i temeljna poruka kampanje Kupujmo hrvatsko, koju HGK provodi gotovo tri desetljeća. Stoga i predstojećih blagdana birajmo kvalitetne hrvatske proizvode, posebno nositelje znakova prepoznatljivosti Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko, koji potvrđuju njihovu izvrsnost i podrijetlo.

Istraživanja HGK pokazuju da potrošači sve više pozornosti pridaju podrijetlu proizvoda te prepoznaju prednosti kupnje proizvoda proizvedenih u svojoj blizini. Domaće proizvode povezuju s većom kvalitetom, svježinom i manjim utjecajem na okoliš. Takvi su trendovi ujedno poticaj trgovcima da u svojoj ponudi osiguraju veću zastupljenost hrvatskih proizvoda i tako odgovore na očekivanja potrošača.