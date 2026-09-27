Hrvat žestoko napao tradicionalne svadbe: "Ljude drže kao taoce 12 sati"

Jesu li velika tradicionalna vjenčanja jedan od najljepših dana u životu ili skupa i iscrpljujuća obveza? Upravo je to pitanje izazvalo veliku raspravu na Redditu nakon što je jedan korisnik bez zadrške opisao što misli o klasičnim svadbama.

Njegova objava ubrzo je privukla gotovo 200 komentara, a rasprava se pretvorila u sukob potpuno različitih pogleda na brak, svadbene običaje, troškove i višesatne proslave.

Autor objave nije birao riječi. Kritizirao je ne samo koncept velikih vjenčanja nego i ljude koji u njima uživaju, dovodeći pritom u pitanje njihovu inteligenciju.

„Zašto trošiti toliko novca na ljude koje jedva poznaješ?“

Najviše mu smeta ideja da mladenci izdvajaju velike svote kako bi ugostili širu rodbinu i poznanike s kojima možda gotovo uopće nisu bliski.

Problem vidi i u tipičnom rasporedu svadbene večeri – dugom sjedenju za stolom, izmjenjivanju hrane i plesa te čekanju torte do kasnih noćnih sati.

Na meti kritike našla se i glazba. Autor tvrdi da se na velikom broju svadbi desetljećima vrte slične pjesme i da mu takav oblik zabave nije privlačan.

Njegovo nezadovoljstvo, međutim, ne završava na svadbenoj proslavi. Kritizirao je i sam brak, koji doživljava prvenstveno kao formalni ugovor koji dodatno komplicira prekid veze ako se partneri jednoga dana odluče razići.

Komentatori mu uzvratili: Ako ti se ne sviđa, nemoj ići

Tako oštro izneseno mišljenje očekivano je izazvalo brojne reakcije.

Dio korisnika smatra da problem nije u svadbama, nego u autorovu odnosu prema druženju. Zamjerili su mu što vlastito nezadovoljstvo pretvara u vrijeđanje ljudi koji uživaju u velikim proslavama.

Neki su mu jednostavno poručili da odbije poziv ako mu takva okupljanja predstavljaju teret.

Drugi su opisivali potpuno suprotna iskustva. Za njih je vjenčanje bila jedna od najboljih zabava u životu upravo zato što su na jednom mjestu okupili obitelj i prijatelje s kojima su željeli podijeliti važan trenutak.

Ali nije ostao bez podrške

S druge strane, javili su se i brojni korisnici koji razumiju njegovu frustraciju.

Dio njih tradicionalne svadbe smatra predugima, preskupima i opterećenima običajima koji se održavaju više zbog očekivanja okoline nego zbog želja samih mladenaca.

Posebno je odjeknuo komentar korisnika koji je velika vjenčanja slikovito opisao kao situaciju u kojoj mladenci stotinjak ljudi pretvore u „taoce“ na dvanaest sati, dok ih cijela večer istodobno košta stotine eura.

Drugi su problem pronašli u svojevrsnom natjecanju među parovima – od što raskošnije dvorane i skuplje vjenčanice do glazbe, dekoracija i drugih detalja koji mogu znatno povećati konačni račun.

Sve više parova želi manje svadbe

Visoki troškovi dodatno hrane rasprave o tome ima li velika svadba uopće smisla. Prema procjenama navedenima u raspravi, proslava za stotinjak gostiju može dosegnuti 15.000 do 30.000 eura, ovisno o lokaciji, ugostiteljskoj ponudi, glazbi i ostalim uslugama.

Zbog cijena, ali i želje za jednostavnijom organizacijom, dio parova okreće se takozvanim mikro vjenčanjima. Umjesto nekoliko stotina gostiju, velikih dvorana i cjelodnevnog programa, biraju manji broj najbližih ljudi i opušteniju proslavu.

Rasprava na Redditu tako je krenula od vrlo oštre kritike jednog korisnika, ali je otvorila znatno šire pitanje: organiziraju li parovi svadbu kakvu zaista žele ili onu za koju osjećaju da se od njih očekuje?