Hrvat u Švicarskoj osuđen na doživotni zatvor

Potvrdio je presude o krivnji prvostupanjskog suda, ali je kaznu povećao s približno 20 godina zatvora na doživotnu kaznu. Presuda još nije pravomoćna.

Žalbeni sud kantona Basel-Stadt zaključio je da je 27-godišnji hrvatski državljanin počinio ubojstvo i pokušaj ubojstva te mu izrekao doživotnu kaznu zatvora, izvijestila je novinska agencija Keystone-SDA. Drugostupanjski sud potvrdio je ranije utvrđenu krivnju, ali je ocijenio da je težina počinjenih djela opravdala strožu kaznu, piše Fenix Magazin.

Ubojstvo u Baselu i napad u Zürichu

Prema onome što je utvrđeno na suđenju, muškarac je u kolovozu 2021. na području Lysbüchel u Baselu nožem ubio 27-godišnjaka, i to iz beznačajnog razloga. Prije toga je u Zürichu nožem drugog muškarca ozlijedio tako teško da mu je život bio ugrožen. Žalbeni sud taj je napad kvalificirao kao pokušaj ubojstva.

Predsjednica sudskog vijeća Patrizia Schmid u obrazloženju presude ponašanje optuženika opisala je kao „posebno težak oblik prezira prema ljudima”.

Konzumacija kokaina i alkohola nije opravdala blažu kaznu

Drugostupanjski sud manje je ublažio kaznu zbog smanjene sposobnosti optuženika da upravlja svojim postupcima nego što je to učinio prvostupanjski sud. Pritom je istaknuto da se muškarac konzumacijom kokaina i alkohola u velikoj mjeri sam doveo u takvo stanje. Sud je također utvrdio da je nakon počinjenih djela postupao ciljano.

Državno odvjetništvo zatražilo je doživotni zatvor u svojoj žalbi na prvostupanjsku odluku.

Mogućnost uvjetnog puštanja na slobodu može se razmatrati najranije nakon 15 godina. Izvršenje zatvorske kazne trebalo bi se odgoditi radi provođenja stacionarne terapijske mjere, odnosno liječenja u ustanovi. Sud je odbio izricanje mjere sigurnosnog zadržavanja, ocijenivši dugotrajno stacionarno liječenje primjerenijim od ambulantnog liječenja tijekom izdržavanja zatvorske kazne.

Deset godina zabrane boravka u Švicarskoj

Uz doživotni zatvor, sud je osudio muškarca i na desetogodišnje protjerivanje iz Švicarske. Predsjednica sudskog vijeća Schmid pojasnila je da, unatoč postojanju okolnosti teškog slučaja, nije bilo prostora za odustajanje od te mjere.

Riječ je, kako je naglasila, o najtežim kaznenim djelima počinjenima nad slučajnim žrtvama na javnim mjestima, zbog čega javni interes prevladava. Nije pojasnila kada će i na koji način 27-godišnji Hrvat biti protjeran.

Sud je odbio i nekoliko zahtjeva obrane, među kojima su bili prijedlog za ispitivanje dodatnog svjedoka i zahtjev za izradu novog vještačenja. Schmid je navela i da je konzumacija steroida kod optuženika već uzeta u obzir u dovoljnoj mjeri.

U obrazloženju se osvrnula i na njegova ranija kaznena djela, koja je opisala kao „zapanjujuće slična djela, počinjena uz zastrašujući nedostatak kočnica”.

Presuda još nije pravomoćna

Odluka Žalbenog suda kantona Basel-Stadt još nije pravomoćna. Protiv nje je moguće podnijeti žalbu Saveznom sudu Švicarske.