Hrvat u Njemačkoj na ulici ubio ženu. "Ubio ju je mačetom, sve je bilo puno krvi"

U Hessenu se dogodio stravičan zločin kada je 60-godišnji Hrvat na ulici usmrtio svoju 58-godišnju suprugu, također hrvatsku državljanku. Muškarac je nakon napada uhićen, a prethodno su ga svladali i zadržali svjedoci događaja, piše Focus.de.

Istražni sudac Općinskog suda u Frankfurtu odlučit će o određivanju istražnog zatvora za osumnjičenog 60-godišnjaka. Državno odvjetništvo u Frankfurtu potvrdilo je za FOCUS online da je riječ o hrvatskim državljanima koji su u braku od 1991. godine.

"U ovoj ranoj fazi istrage ne možemo davati dodatne informacije", poručili su iz tužiteljstva.

Prema dosadašnjim informacijama policije i tužiteljstva, muškarac je svoju suprugu ubio sinoć na otvorenom, u blizini tržnice u Kelkheimu. Ubojstvu je navodno prethodila svađa. Zločin se dogodio pred očima brojnih prolaznika, od kojih su neki uspjeli svladati napadača i držati ga do dolaska policije. Prilikom svladavanja napadač je lakše ozlijeđen. Motiv i pozadina zločina zasad su nejasni, a istraga je u punom jeku.

Svjedok: "Sve je bilo puno krvi, bježao sam da spasim svoj život"

Jedan od očevidaca, koji se predstavio samo kao Petar, ispričao je da se nalazio na svega pet metara od mjesta napada. Prema njegovim riječima, muškarac, koji je možda bio pijan, ubo je žrtvu mačetom u vrat. "Sve je bilo puno krvi. Bježao sam da spasim svoj život", rekao je. Dodao je kako je vidio da je žena potrčala u istom smjeru, ali nije vidio trenutak u kojem je pala. Vidio je samo jedan ubod, nakon čega je napad bio "gotov".

Vladimir Milovac iz Kelkheima, poznanik para, izjavio je da je osumnjičenog poznavao dugo, a ubijenu ženu nekoliko mjeseci. Ispričao je kako mu je žena djelovala vrlo iscrpljeno i pod stresom, dok je muškarac ponekad bio agresivan i prijetio joj. Kaže da žali što se nije umiješao.

"Kad sam jutros čuo da je umrla, bio sam jako tužan", rekao je. Jedna žena je na mjesto događaja položila bijelu ružu. "Pročitala sam jutros što se dogodilo i to me potpuno pogodilo. Uvijek ovdje doručkujemo", ispričala je novinarima pokazujući na obližnju pekaru. "Položila sam ružu jer ništa drugo ne mogu učiniti. Strašno je kad se ovako nešto dogodi u tvom gradu. Nažalost, događa se prečesto. Nemam riječi", rekla je.

Policija i forenzičari na mjestu zločina

Policija je u službenim izjavama zasad općenito govorila o "hladnom oružju", bez potvrde da je riječ o mačeti. Napadnuta žena podlegla je ozljedama na mjestu događaja.

Glasnogovornik policije izjavio je kako je područje u vrijeme napada bilo vrlo živo. "Tamo se nalaze razni ugostiteljski objekti pa je bilo i dosta ljudi", rekao je.

Na mjesto događaja stigli su i krizni savjetnici koji su pružali psihološku pomoć svjedocima. "Svjedočiti takvom događaju predstavlja veliko psihičko opterećenje", dodao je glasnogovornik. Mjesto zločina osiguravao je velik broj policajaca, a forenzičari u bijelim zaštitnim odijelima pregledavali su tlo. Vatrogasci su kasno navečer postavili rasvjetu kako bi olakšali očevid.

Postavlja se pitanje femicida

Policija i državno odvjetništvo zasad se nisu očitovali o tome može li se ovaj zločin klasificirati kao femicid. Taj se pojam općenito koristi za ubojstva žena počinjena upravo zato što su žene, a najčešći oblik je ubojstvo koje počini partner ili bivši partner. Kao motivi za rodno uvjetovana ubojstva žena navode se muška posesivnost, prezir, seksualna frustracija, mržnja prema ženama te težnja za kontrolom i dominacijom.

"Često su se svađali, žena više puta zvala policiju"

Bild, pozivajući se na vlastita saznanja, piše da su se supružnici i ranije često svađali te da je ubijena žena navodno više puta zvala policiju. Jedna poznanica para rekla je tom listu da je muškarac bio agresivan te da su ljudi iz njihove okoline strahovali da bi se moglo dogoditi nešto ozbiljno.

Policija i tužiteljstvo te navode zasad nisu potvrdili.