Hrvat radi za 3400 eura, ali gotovo nikad nije kod kuće. Sinov crtež ga je presjekao

Objava jednog Hrvata koji radi kao vozač kamiona u Njemačkoj pokrenula je veliku raspravu na Facebooku. Iako mjesečno zarađuje oko 3400 eura, zbog prirode posla od ponedjeljka do petka gotovo nikada nije kod kuće. Jedan crtež njegova sina sada ga je natjerao da se zapita vrijedi li veća plaća vremena koje propušta s obitelji.

Sin nacrtao obitelj bez njega

Svoju je priču podijelio u Facebook grupi "Život u Njemačkoj". Kako je ispričao, posebno ga je pogodio trenutak kada je njegov sin u školi dobio zadatak nacrtati svoju obitelj.

Na crtežu su bili članovi obitelji, ali ne i otac. Kada ga je učiteljica upitala zašto tata nije na crtežu, dječak joj je objasnio da on "uglavnom nije kod kuće" te da "samo dođe prespavati za vikend".

"Radim kao vozač kamiona i mjesečno zaradim oko 3400 €, ali me od ponedjeljka do petka gotovo nikad nema kod kuće. Sin je nedavno u školi nacrtao obitelj bez mene i rekao učiteljici da tata samo dođe spavati za vikend. Žena želi da prihvatim lokalni posao za 2300 €, kako bih svaki dan bio kod kuće. Imamo kredit i svaka nam je plaća važna", napisao je.

Razlika između dvaju poslova nije mala. Prihvaćanjem lokalnog posla njegova bi mjesečna primanja pala za oko 1100 eura, ali bi zauzvrat svaki dan mogao biti sa suprugom i djetetom.

"Vrijedi li 1100 eura više ako zbog toga propuštam odrastanje vlastitog djeteta?", upitao je ostale članove grupe.

"Ljubav djece nema cijenu"

Njegova je dilema izazvala brojne reakcije, a velik dio komentatora savjetovao mu je da prihvati manju plaću i provodi više vremena sa svojom obitelji.

"Pare su važne, ali nestanu. Ljubav djece nema cijenu", napisao je jedan korisnik.

"Recite da na manje plaćenom poslu i budite sa svojom obitelji", poručio mu je drugi, dok je netko dodao: "Odrastanje djeteta je najljepši dio života. Kad ostariš, samo se toga sjećaš."

"Ne, nije u šoldima sve. Nećeš vidjeti odrastanje sina", glasio je još jedan komentar.

Ipak, nisu svi bili uvjereni da je prihvaćanje slabije plaćenog posla najbolje rješenje. Dio komentatora upozorio je da bi obitelji manjak od 1100 eura svakog mjeseca mogao predstavljati ozbiljan problem, posebno s obzirom na to da imaju kredit.

"Svejedno nećeš biti s njima i s 2200, tad će im biti još teže, niti para, niti tebe", napisao je jedan korisnik.

Pojedini komentari bili su znatno oštriji.

"Moj otac je dolazio kući tri puta godišnje, ja sam ga svejedno crtala kao člana obitelji. Koji vam je klinac više? Svi ste pukli kao kokice", napisala je jedna korisnica. Nije nedostajalo ni šale na račun cijele situacije.

"Dobro je sve dok ne nacrta komšiju kraj mame", našalio se jedan komentator.