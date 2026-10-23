Hrvat otišao u Ukrajinu i pridružio se vojsci: "Moji su već navikli da radim opasan posao"

Hrvat koji je pet godina radio na razminiranju i uklanjanju eksplozivnih sredstava pridružio se ukrajinskoj vojsci, gdje se sada obučava za upravljanje dronovima. Riječ je o dragovoljcu koji koristi ratni nadimak Apex, a svoju je priču ispričao u intervjuu koji je objavila Međunarodna legija za obranu Ukrajine.

Apex služi u 28. zasebnoj mehaniziranoj brigadi, poznatoj pod nazivom Vitezovi zimskog pohoda. U Ukrajinu je došao kako bi pomogao u obrani zemlje od ruske invazije, ali i stekao nova znanja koja bi mogao povezati s iskustvom iz Hrvatske, piše Index.

Pet godina radio je s eksplozivom, sada uči upravljati dronovima

Prije odlaska u Ukrajinu Apex se pet godina bavio razminiranjem i uklanjanjem eksplozivnih sredstava. Smatra da mu to iskustvo može biti korisno i u vojsci.

"Stručnjak sam za razminiranje. Znam puno o eksplozivnim napravama i oružju, tako da mi prethodno iskustvo jako pomaže u sadašnjoj službi", rekao je.

Objasnio je da se želi dodatno usavršavati, posebno zbog novih opasnosti koje donosi ratovanje dronovima.

"Odabrao sam ovo područje na temelju prethodnog profesionalnog iskustva i želim nastaviti razvijati svoje vještine. Mislim da ćemo se u budućnosti morati nositi s velikom količinom dijelova dronova koji nisu eksplodirali", rekao je Apex.

Dronovi su postali jedan od najvažnijih dijelova rata u Ukrajini. Koriste se za izviđanje, napade, dostavu opreme i druge vojne zadaće, a njihove eksplozivne naprave i neeksplodirani ostaci predstavljaju dodatnu opasnost i nakon završetka borbi.

"Moji su već navikli da radim opasan posao"

Apex kaže da su ga obitelj i prijatelji podržali u odluci da ode u Ukrajinu. Njegov posao u Hrvatskoj već je uključivao svakodnevni kontakt s opasnim eksplozivnim sredstvima.

"I prije sam radio opasan posao, tako da su već navikli na to. I dalje me podržavaju i to mi puno znači", rekao je.

Zadovoljan je i vojnom obukom koju prolazi. Uz upravljanje dronovima, dragovoljci vježbaju pucanje, taktičko kretanje, navigaciju i prikrivanje.

"Osnovna obuka ovdje je na visokoj razini i učimo mnogo novih vještina", kaže Apex. Najviše ga zanima upravljanje bespilotnim letjelicama. "Pilotiranje je stvarno zanimljivo. Mnoge zadatke obavljamo samostalno, ali pod nadzorom instruktora", ispričao je.

"Ukrajinci su jako slični Hrvatima"

U intervjuu je opisao i svoj prvi dolazak u Ukrajinu. Posebno mu je ostao u sjećanju dolazak u Donbas, gdje ga je dočekalo loše vrijeme, ali i dobro raspoložen ukrajinski narednik.

"Sjedio sam u automobilu s narednikom koji je došao po mene. Vrijeme je bilo užasno, ali on je bio jako dobro raspoložen", prisjetio se.

Kaže da se u Ukrajini brzo osjećao ugodno jer ga mnogo toga podsjeća na Hrvatsku. "Moj prvi dojam općenito je bio vrlo dobar. Ukrajinci su po mnogočemu slični Hrvatima. Kultura je također vrlo slična hrvatskoj kulturi. Čak mogu razumjeti dosta riječi jer su naši jezici prilično bliski", rekao je.

Posebno mu se sviđa što na obuci upoznaje ljude iz različitih zemalja. "Sviđa mi se što su se ovdje okupili ljudi iz različitih zemalja. Već sam stekao mnogo novih prijatelja", rekao je.

Hrvatsko iskustvo razminiranja korisno je i Ukrajini

Hrvatska je nakon Domovinskog rata desetljećima uklanjala mine i druga eksplozivna sredstva. Znanje domaćih stručnjaka i tehnologija za razminiranje već se koriste i u Ukrajini.

Među njima su i robotski sustavi hrvatske tvrtke DOK-ING, koji se koriste za uklanjanje mina i drugih eksplozivnih prijetnji. Ukrajina je zbog rata suočena s golemim problemom miniranih područja i neeksplodiranih ubojnih sredstava, a uklanjanje tih opasnosti trajat će godinama.

Apexova priča pokazuje još jednu poveznicu Hrvatske i Ukrajine. Iskustvo koje je stekao radeći na razminiranju sada pokušava primijeniti u ukrajinskoj vojsci, istodobno učeći upravljati tehnologijom koja je postala sastavni dio suvremenog ratovanja.