Hrvat kažnjen zbog zastave NDH i ZDS-a na svom Facebooku

Muškarac (40) s područja Garešnice u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji kažnjen je novčanom kaznom od 1500 eura zbog isticanja ustaških simbola na svom javnom Facebook profilu.

Za profilnu fotografiju odabrao je zastavu NDH s hrvatskim grbom čija šahovnica počinje bijelim poljem i slovom "U" u gornjem lijevom kutu, dok je na naslovnoj fotografiji objavio transparent s natpisom "Za dom spremni". Na sudu je tvrdio da ne zna značenje tih simbola, a priznao je da su fotografije na njegovu profilu bile objavljene oko pet mjeseci, piše Podravski list.

Prema presudi Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Garešnici, policija je 1. ožujka ove godine zaprimila anonimnu dojavu o muškarcu koji na društvenoj mreži objavljuje ustaške simbole. Policajci su pregledali njegov javni profil i utvrdili da se na njemu nalaze sporne fotografije, nakon čega je protiv njega pokrenut prekršajni postupak zbog narušavanja javnog reda i mira.

"Ne znam tko su bili pripadnici HOS-a"

Muškarac nije poricao da je objavio fotografije, no branio se tvrdnjom da nije poznavao njihovo povijesno značenje. Sudu je rekao da zna kako izgleda službena hrvatska zastava, ali da nije čitao o simbolima ustaškog pokreta i totalitarnog režima Nezavisne Države Hrvatske (NDH). Naveo je i da je fotografije uklonio nakon što je primio optužni prijedlog.

U svojoj obrani ustvrdio je i da tijekom školovanja nije učio o antifašizmu i ustaškom pokretu, navodi Podravski list.

"U osnovnoj školi nimalo nisam učio o antifašizmu i ustaškom pokretu. Ne znam tko su bili ustaše i na kojoj su se strani borili tijekom II. svjetskog rata. Mislim da je II. svjetski rat bio '45., ali ne znam je li tada počeo ili završio", poručio je.

"Znam da su pripadnici HOS-a nosili obilježja 'Za dom spremni', a ne znam što to znači. Ne znam ni tko su bili pripadnici HOS-a, jesu li bili legalna vojska ili paravojska. Mislim da su se borili na hrvatskoj strani '91. godine", rekao je 40-godišnjak. Sud, međutim, nije prihvatio takvu obranu.

Sud: Mogao se informirati iz javno dostupnih izvora

U obrazloženju presude sud je istaknuo da je riječ o osobi zrele životne dobi koja je završila osnovnu školu te da se o povijesnom značenju NDH i njezinih obilježja mogla informirati iz javno dostupnih izvora. Također je naveo da je muškarac, iako u školi nije učio informatiku, samostalno usvojio dovoljno znanja za korištenje društvenih mreža, pa je mogao biti upoznat i sa službenom hrvatskom zastavom.

Na temelju njegova iskaza i pregleda javnog profila sud je zaključio da je javnim isticanjem zabranjenih simbola na Facebooku narušavao javni red i mir. Proglašen je krivim za prekršaj iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te mu je izrečena novčana kazna od 1500 eura.