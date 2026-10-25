Hrvat na Malti završio u pritvoru zbog šale o bombi na letu Ryanaira

Šala o bombi skupo je stajala 61-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je na Malti završio u pritvoru nakon rasprave s osobljem Ryanaira zbog prevelike ručne prtljage. Njegova izjava izazvala je reakciju osiguranja, a slučaj je završio na sudu.

Hrvat B. Đ. čekao je ukrcaj na let Ryanaira kada su ga zaposlenici upozorili da njegova torba premašuje dopuštene dimenzije ručne prtljage. Tijekom rasprave navodno je izjavio nešto poput: "Nije da je bomba unutra."

Spominjanje bombe bilo je dovoljno da reagira osiguranje. Muškarac je uhićen, a u petak je izveden pred sud na Malti.

Sutkinja odbila prihvatiti priznanje krivnje

Na početku ročišta 61-godišnjak je izjavio da želi priznati krivnju. Međutim, nakon što mu je sutkinja postavila nekoliko pitanja, pokazalo se da ne razumije u potpunosti što takvo priznanje podrazumijeva. Rekao je i da se prvi put našao pred sudom.

Sutkinja Abigail Critien zbog toga je odbila prihvatiti njegovo priznanje, smatrajući da nije jasno razumije li optužbe koje mu se stavljaju na teret i moguće posljedice priznanja krivnje.

"Neću prihvatiti priznanje krivnje od osobe koja ne zna za što je optužena", poručila je odvjetnici koja ga je zastupala po službenoj dužnosti.

Sud je stoga zabilježio da se optuženik ne smatra krivim. Iako je Hrvat naknadno pokušao objasniti da razumije optužbe te ponovno izrazio želju da prizna krivnju, sutkinja je ostala pri svojoj odluci.

Ostaje u pritvoru

Njegova obrana nije zatražila puštanje na slobodu uz jamčevinu, uz obrazloženje da je riječ o turistu koji nema stalne veze s Maltom. Zbog toga je 61-godišnjak zadržan u pritvoru do nastavka kaznenog postupka.

Kako pišu malteški mediji, ovo nije prvi slučaj u kojem je nepromišljena izjava o bombi u zračnoj luci dovela do kaznenog postupka.

U srpnju 2025. godine talijanski državljanin na istoj je zračnoj luci zbog sličnog komentara dobio uvjetnu kaznu. Prošle godine pred sudom se našao i slovenski putnik koji se također našalio na račun bombe tijekom rasprave o ručnoj prtljazi.