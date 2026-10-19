Hrvat i Hrvatica osumnjičeni za ubojstvo u Sloveniji

Njemačka policija uhitila ih je sredinom rujna u blizini nizozemske granice, na temelju europskog uhidbenog naloga. Nakon izručenja osumnjičeni je smješten u istražni zatvor u Celju, a osumnjičena u ženski zatvor na Igu, doznaje Dnevnik iz neslužbenih izvora.

Hotelska djelatnica otkrila ključan trag

Posebno je zanimljiv način na koji je policija došla do važnih informacija o osumnjičenima.

Prema pisanju Dnevnika, njih dvoje boravili su u Laškom već tjedan dana prije ubojstva. Nakon završetka festivala Pivo i cvijeće prijavili su se u hotel Thermana, gdje su prenoćili, ali su otišli bez plaćanja računa.

Hotelska djelatnica odlučila je provjeriti njihova imena na Googleu jer su se prilikom prijave koristili vlastitim osobnim iskaznicama.

Tako je pronašla članak hrvatskog Večernjeg lista iz 2019. godine u kojem se navodi da je osumnjičeni u Danskoj osuđen na 15 godina zatvora zbog 25 kaznenih djela, među kojima su nasilne pljačke, provale u kuće i stanove te nezakonito posjedovanje oružja. O otkriću je odmah obavijestila policiju.

Prema Dnevniku, osumnjičeni je u studenome prošle godine, nakon što je odslužio polovicu kazne, protjeran iz Danske, prenosi N1.

Žrtvu su pratili i znali da živi sama

Istraga je pokazala da su osumnjičeni prije ubojstva promatrali 76-godišnjaka i njegovu kuću. P. G. živio je sam, a susjedi su ga opisivali kao povučenog i nekonfliktnog čovjeka. Redovito je odlazio na ručak u Thermanu i na kavu u hotel Špica.

Kriminalisti su utvrdili da je posjedovao veći broj dionica značajnih kompanija te da je često telefonom pratio zbivanja na burzi. Pretpostavlja se da su osumnjičeni to primijetili i zaključili da bi mogao imati novca.

Prema navodima slovenskog lista, prvi su put nasilno ušli u njegovu kuću dan prije ubojstva, ali ih je uspio otjerati.

O neugodnom susretu sljedećeg je dana putem Vibera obavijestio bivšu suprugu, sina i kćer. Napisao im je da su ga posjetili mlađa žena i bradati muškarac te da je situacija bila napeta. Članovi obitelji nisu na vrijeme vidjeli njegovu poruku.

Osumnjičeni su se potom vratili u kuću, gdje su ga, prema sumnjama istražitelja, mučili i pokušavali od njega iznuditi novac.

Pronađen mrtav u spavaćoj sobi

Tijelo umirovljenika pronađeno je 25. srpnja, nakon što je njegova bivša supruga stigla u Laško jer joj se danima nije javljao na telefon. Primijetila je oštećena vrata i ispreturanu unutrašnjost kuće te odmah pozvala policiju.

Policajci su u spavaćoj sobi pronašli mrtvog muškarca s brojnim ozljedama, osobito na licu i glavi. Obdukcijom je utvrđeno da je preminuo od davljenja i gušenja, najvjerojatnije 20. ili 21. srpnja.

Iz kuće su, prema dosadašnjim informacijama, nestali samo njegov mobitel i bankovna kartica.

Nakon ubojstva pobjegli iz Slovenije

Istražitelji su rekonstruirali i kretanje osumnjičenih prije bijega. Osim u Thermani, boravili su u hotelu Špica te hostelu Veronika u Celju. Iz hostela su 21. srpnja otišli taksijem, također bez plaćanja smještaja.

Na dan ubojstva navodno su ukrali odjeću u nekoliko trgovina, a osumnjičena je nosila periku koju je poslije odbacila u smeće hostela. Kriminalisti su je pronašli tijekom istrage.

Nakon zločina osumnjičeni su iz Laškog otišli vlakom i pobjegli u inozemstvo. Njemački policajci pronašli su ih i uhitili nakon sedam tjedana bijega.

Oboje se sada nalaze u slovenskom istražnom zatvoru, a kazneni postupak protiv njih se nastavlja.