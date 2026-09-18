Hrvat (60) uhićen u njemačkoj zračnoj luci. Za njim bila raspisana tjeralica zbog prijevare

Njemačka savezna policija uhitila je 16. rujna 2026. godine na zračnoj luci Karlsruhe/Baden-Baden 60-godišnjeg hrvatskog državljanina, i to na temelju podataka o putnicima.

Policajci su tijekom kontrole leta koji je stigao iz Zagreba provjerili njegove osobne podatke. Ustanovljeno je da je za njim raspisana tjeralica zbog kaznenog djela prijevare.

Muškarac je nakon uhićenja sproveden u zatvorsku ustanovu, gdje će služiti ukupnu kaznu od dvije godine i šest mjeseci zatvora.

Njemačka policija pritom podsjeća da su zračne kompanije od 2017. godine zakonski obvezne njemačkom Saveznom kriminalističkom uredu dostavljati podatke o putnicima na svim komercijalnim međunarodnim letovima. Riječ je o takozvanim PNR podacima (Passenger Name Records), koji se prikupljaju prilikom rezervacije putovanja, poput imena putnika i datuma leta.

Te podatke provjerava više nadležnih tijela radi sprječavanja, otkrivanja i procesuiranja terorističkih kaznenih djela i teških oblika kriminaliteta. Ako se utvrdi da se određena osoba traži, podaci se prosljeđuju saveznoj policiji, koja može poduzeti daljnje mjere, uključujući uhićenje, piše Fenix Magazin.