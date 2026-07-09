Hrvat (16) uhićen nakon napada u bavarskoj školi, dvije učenice teško ozlijeđene

Dvije 13-godišnje učenice teško su ozlijeđene u napadu koji se u srijedu dogodio u gimnaziji Weflen u Schongauu, u njemačkoj saveznoj pokrajini Bavarskoj. Policija je ubrzo nakon napada uhitila osumnjičenog, a bavarski ministar unutarnjih poslova Joachim Herrmann potvrdio je da je riječ o 16-godišnjem hrvatskom državljaninu koji živi s roditeljima u Njemačkoj.

Prema dosadašnjim informacijama, napadač je bivši učenik škole. Ušao je u školsku zgradu s vatrenim oružjem i nožem, a prema iskazima svjedoka najprije je ispalio hitac iz pištolja. Nakon što je oružje zakazalo, nožem je napao dvije 13-godišnjakinje.

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Jedna od ozlijeđenih helikopterom je prevezena u bolnicu zbog težine ozljeda, no liječnici su potvrdili da obje djevojčice nisu životno ugrožene.

Ministar: Zaprepašten sam ovim napadom

Bavarski ministar unutarnjih poslova Joachim Herrmann rekao je kako je "zaprepašten ovim strašnim krvavim napadom", ali je izrazio olakšanje što nitko nije izgubio život.

Istaknuo je i da, prema dosadašnjoj istrazi, nema naznaka da je u napadu sudjelovala još jedna osoba.

"Polazimo od toga da je djelovao jedan napadač koji je kod sebe imao nož i vatreno oružje", rekao je Herrmann.

Bio na psihijatrijskom liječenju

Prema riječima ministra, uhićeni 16-godišnjak u prošlosti je bio na psihijatrijskom liječenju. Istražitelji zasad ne znaju je li bio u bilo kakvom odnosu s ozlijeđenim djevojčicama niti što je bio motiv napada.

Na događaj je reagirao i bavarski premijer Markus Söder, koji je poručio da su njegove misli uz ozlijeđene učenice, njihove obitelji i školsku zajednicu.

"U ovim teškim trenucima svi smo zajedno. Školska zajednica i obitelji sada trebaju vrijeme, snagu i potporu kako bi se nosili s onim što se dogodilo", rekao je Söder, zahvalivši hitnim službama i svima koji pomažu nakon tragedije.