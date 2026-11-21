Nogometaši Hrvaca i Segeste danas su s početkom od 13:30 igrali utakmicu 13. kola 1. NL, a slavili su domaćini minimalnom pobjedom.

Nakon mirnog prvog poluvremena, u drugom su dijelu domaćini krenuli s promjenom: Domančić je zamijenio Pokrajčića, a onda je mijenjala i Segesta, Ivančić je izišao, a Dvornik ušao. Sedam minuta nakon toga Hrvace su povele preko Vučkovića u 67. minuti. Potom su gosti mijenjali šest mintua nakon, Radoš i Kukoč-Petraello zamijenili su Mekića i Sanoga, dok su na drugoj strani Vrdoljak i Akmadžić ušli umjesto Vučkovića i Jeme. U posljednjoj je minuti susreta Lučić zamijenio Ikića.

Hrvace su ovom pobjedom pobjegle s dna ljetsvice, s dva boda više od posljednjeplasiranog Dugopolja.

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