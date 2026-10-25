HRT: Prolaznici u Beogradu su pokušali potjerati našu ekipu

Centar Beograda nije već dugo bio pod ovako velikim sigurnosnim nadzorom. Velik je broj interventne policije kao i Žandarmerije, a iz Beograda se javio novinar HRT-a Marin Ćurić.

"Prolaznici su nas pokušali potjerati"

"Doživjeli smo i veliku neugodnost pred uključenje, neki prolaznici su nas pokušali potjerati. Oko nas su i brojni mladići s kapuljačama i prikrivenim licima", rekao je.

"Žandarmerija i pripadnici interventne policije blokirali su ulicu u kojoj se nalazi RIK još od podneva. Mnogo, mnogo stvari upućuje na to kako ova izborna noć neće proći mirno i da se priprema još jedan ulični rat", dodao je.

Interventna policija raspoređena je i u drugim dijelovima grada. Izbore je obilježio velik broj incidenata, a bili su pretučeni i promatrači te novinari. Izbore je obilježila i rekordna izlaznost. Do 18 sati, po podacima CESID-a, gotovo 65 posto glasača izašlo je na izbore, što je znatno više nego na prethodnim izborima, a birališta se zatvaraju u 20 sati, prenosi Index.