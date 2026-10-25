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HRT: Prolaznici u Beogradu su pokušali potjerati našu ekipu

Izbore je obilježio velik broj incidenata
hrt beograd

Centar Beograda nije već dugo bio pod ovako velikim sigurnosnim nadzorom. Velik je broj interventne policije kao i Žandarmerije, a iz Beograda se javio novinar HRT-a Marin Ćurić.

"Prolaznici su nas pokušali potjerati"

"Doživjeli smo i veliku neugodnost pred uključenje, neki prolaznici su nas pokušali potjerati. Oko nas su i brojni mladići s kapuljačama i prikrivenim licima", rekao je.

"Žandarmerija i pripadnici interventne policije blokirali su ulicu u kojoj se nalazi RIK još od podneva. Mnogo, mnogo stvari upućuje na to kako ova izborna noć neće proći mirno i da se priprema još jedan ulični rat", dodao je.

Interventna policija raspoređena je i u drugim dijelovima grada. Izbore je obilježio velik broj incidenata, a bili su pretučeni i promatrači te novinari. Izbore je obilježila i rekordna izlaznost. Do 18 sati, po podacima CESID-a, gotovo 65 posto glasača izašlo je na izbore, što je znatno više nego na prethodnim izborima, a birališta se zatvaraju u 20 sati, prenosi Index.

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