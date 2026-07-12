HRT pogriješio u programu: Gledateljima prikazali prognozu iz vremena toplinskog vala

Hrvatska radiotelevizija u podnevnom je Dnevniku napravila neuobičajen propust. Umjesto aktualne vremenske prognoze za nedjelju, gledateljima je emitirana prognoza stara točno dva tjedna – za 28. lipnja, kada je Hrvatsku zahvatio snažan toplinski val.

U emitiranoj prognozi prikazana su crvena upozorenja za dijelove zemlje te temperature između 34 i 38 Celzijevih stupnjeva. Prema toj prognozi, u Zagrebu i Splitu trebalo je biti 36 stupnjeva, a u Rijeci i Osijeku čak 37.

Da nije riječ o aktualnoj prognozi postalo je potpuno jasno pri završetku priloga, kada je meteorolog govorio o vremenu koje se očekuje tijekom prvih dana srpnja.

Stvarna prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda za danas bila je znatno drukčija. Za nedjelju, 12. srpnja, najavljena je najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 31 stupnja, uz mogućnost lokalnih poslijepodnevnih pljuskova u unutrašnjosti Dalmacije i Istre. U Zagrebu je u podne izmjereno 27,4 Celzijeva stupnja, gotovo deset stupnjeva manje nego što je prikazano u emitiranoj prognozi.

Kako je došlo do pogreške i zašto je u programu završila vremenska prognoza stara dva tjedna, zasad nije poznato.

