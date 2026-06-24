HRT-ov analitičar o Perišiću: Radio je 12 sati, Hajduk nije imao strpljenja'

HRT-ov stručni sukomentator i analitičar, a također bivši nogometaš Vedran Ješe bavi se analizom Svjetskog prvenstva u studijskoj emisiji na državnoj televiziji, a uz to je jutros gostovao i na podcastu ‘Americana Extra’, također u HRT-ovoj produkciji.

Komentirajući igre hrvatske reprezentacije, posebno je nahvalio Ivana Perišića koji je i u poznim godinama odradio punu minutažu na dvije pozicije te je u drugom poluvremenu protiv Paname kao lijevi bočni pokrivao čitavu stranu te to energetski ispratio, prenosi Telesport.

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Govoreći o tajni takve fizičke spreme, Ješe se sjetio Perišićeve kratke epizode u Hajduku:

“Znam za Perišića da trenira svaki dan dva-tri sata”, kazao je Ješe pa dodao: “Znam priču iz Hajduka. On je imao operaciju koju mu uopće nisu dobro napravili. On je imao velikih problema u savijanju noge, on nije mogao ekstenziju napraviti do kraja. On je radio 10 sati dnevno sa svim pomoćnim trenerima u Hajduku, molio ih je da dolaze.”

“Nisu dobro odradili operaciju”

“Imao je svog privatnog trenera, on je 12 sati dnevno radio u Hajduku da bi se vratio na ovu razinu. Hajduk nije imao strpljenja da sačeka to. Ali, sad se vratio i igra na svjetskoj razini”, dodao je Ješe.

Nije baš da Hajduk nije imao strpljenja jer Perišić je klub napustio svojom voljom nakon samo pola godine i usput se sukobio i s trenerom Gennarom Gattusom, ali svakako nam je drago što se vratio na svoju očekivanu razinu…