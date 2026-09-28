HRT objavio pravila za Doru 2027.: Evo tko se može prijaviti i što se sve mijenja

Hrvatska radiotelevizija objavila je pravila za izbor hrvatskog predstavnika na Eurosongu - Doru 2027. Natječaj će biti otvoren od 28. rujna do 29. studenoga 2026.

Prijave će se podnositi putem online obrasca na mrežnim stranicama HRT-a.

Stručni ocjenjivački sud odabrat će 24 pjesme za natjecanje i još četiri pričuvne. Prema pravilima, pri odabiru će se voditi umjetničkom vrijednošću pjesama, s naglaskom na kvalitetu glazbe i stihova.

Prijaviti se mogu autori, izvođači, proizvođači fonograma i druge osobe koje imaju uređena prava za prijavljenu pjesmu.

Pjesme ne smiju biti prethodno javno izvedene ni objavljene. Izvođači moraju biti hrvatski državljani i na dan polufinalnog nastupa imati najmanje 18 godina.

Pjesma smije trajati najviše tri minute, a u nastupu može sudjelovati najviše šest osoba. Glavni vokal izvodi se uživo, bez korekcije visine tona poput Auto-Tunea.

Dora 2027. održat će se u veljači, uz izravan prijenos na HTV-u, platformi HRTi i mrežnim stranicama HRT-a. Pobjednik će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu 2027. u bugarskom gradu Burgasu.

Pravila pročitajte OVDJE.