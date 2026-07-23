HRT napuštaju dvije poznate novinarke, Marko Šapit zasad ostaje

Posljednjih dana medijskim su se prostorom počele širiti neslužbene informacije o odlasku troje iznimno cijenjenih i omiljenih televizijskih lica s Prisavlja.

'Lucija Judnić završava svoj profesionalni angažman na Hrvatskoj radioteleviziji te je odlučila nastaviti karijeru u novom smjeru. Martina Validžić završava svoj profesionalni angažman na Hrvatskoj radioteleviziji te će svoju karijeru nastaviti kao slobodna profesionalka (freelancerica)', stoji u dopisu odjela Komunikacija HRT-a tportalu.

I dok će urednici informativnog i zabavnog programa morati brzo pronaći zamjene za ove dvije vrsne profesionalke, ljubitelji sporta mogu odahnuti. Marko Šapit, unatoč raznim glasinama, ne odlazi s HRT-a. 'Marko Šapit zaposlenik je Hrvatske radiotelevizije te trenutačno koristi godišnji odmor nakon uspješno odrađenog projekta Americana', navodi se u HRT-ovu priopćenju.

Kraj dugogodišnje suradnje

Validžić je bila dio HTV-a već gotovo dva desetljeća, a njezin odlazak ostavit će prazninu u Zabavnom programu. Novinarka i voditeljica tijekom svoje karijere prošla je kroz različite televizijske formate i redakcije. Među ostalim je radila na emisijama 'Glamour Cafe', 'Žene povjerljivo', 'Boje turizma', 'Globalno sijelo', 'Shpitza', 'Kod nas doma' te hvaljenu 'Inshallah Qatar' - dokumentarnu seriju iz 2022. godine (uoči Svjetskog nogometnog prvenstva). Posljednjih godina poznata je po višestruko nagrađenim putopisno-dokumentarnim serijalima 'Sretni gradovi' i 'Serijski brijači'.

S druge strane, Judnić Rašljanin je jedna od najistaknutijih mladih novinarki na HRT-u (točnije u Informativnom medijskom servisu – IMS). Gledatelji su je upoznali kroz brojna javljanja uživo s raznih terena i događanja, gdje se vrlo brzo nametnula kao prepoznatljivo i pouzdano lice informativnog programa. Njezin izniman trud i televizičnost prepoznala je i struka i javnost, nagradivši je prije tri godine Večernjakovom ružom u kategoriji 'Novo lice godine'.