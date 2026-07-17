HRT izdao hitno upozorenje: 'Ako vidite ovu objavu na Facebooku, nipošto ne klikajte'

Hrvatska radiotelevizija upozorila je građane na novu internetsku prevaru koja se širi putem Facebooka. Prevaranti pritom koriste HRT-ov vizualni identitet kako bi korisnike naveli na otvaranje sumnjivih poveznica koje ih vode na lažne stranice povezane s financijskim prijevarama.

Kako navode s HRT-a, riječ je o lažnim profilima i sponzoriranim objavama u kojima se koriste montirane videosnimke i krivotvoreni logotip javnog servisa kako bi sadržaj izgledao vjerodostojno.

U priopćenju ističu da HRT nema nikakve veze s takvim oglasima ni internetskim stranicama te naglašavaju da je riječ o neovlaštenoj i nezakonitoj zloupotrebi njihova vizualnog identiteta.

Građane pozivaju na dodatan oprez te savjetuju da ne otvaraju poveznice iz sumnjivih ili neprovjerenih izvora, osobito one koje obećavaju brzu zaradu, ulaganja ili vrijedne nagrade.

Ako naiđu na ovakve objave, iz HRT-a preporučuju sljedeće:

- ne otvarati poveznice i ne ostavljati osobne ili financijske podatke

- prijaviti objavu Facebooku putem opcije "Report ad/post"obrisati poruke i obavijesti koje dolaze s lažnih profila

- ako su već otvorili poveznicu, provjeriti uređaj antivirusnim programom te, prema potrebi, kontaktirati svoju banku.

"HRT nema nikakve veze s takvim objavama, oglasima ili stranicama", poručili su iz javnog servisa te zahvalili građanima na oprezu i razumijevanju