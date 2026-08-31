Hrgović tek postao svjetski prvak, a već ga influencer pozvao u ring

Za očekivati je kako će nekom novom svjetskom boksačkom prvaku dolaziti prozivke nedugo nakon što dođe na tron. No, Filip Hrgović za početak je dobio jednu koju nije očekivao.

Budući da je vlasnike preostalih pojasa prozvao on sam, a izazivači su iz nekog razloga ostali zasad tihi, želju okušati se s El Animalom izrazio je ni više ni manje nego Jake Paul.

Jednostavna prozivka putem X-a

YouTuber i influencer, koji je na račun popularnosti postao boksač, i to onaj koji nastupa u milijunski vrijednim mečevima, na X je napisao:

"Dajte mi Hrgovića."

Paul, čiji profesionalni boksački omjer iznosi 12 pobjeda i dva poraza, uključujući pobjedu protiv Mikea Tysona, nije se borio od prosinca prošle godine, kad je nokautiran od strane Anthonyja Joshue uz teško dislokaciju vilice. Mnogi smatraju kako protiv Hrgovića ne bi prošao ništa drugačije.

Gimme Hrgovic — Jake Paul (@jakepaul) August 29, 2026

Upozoravaju ga da pazi na zdravlje

Komentari na X-u idu upravo u tom smjeru, od upozorenja da mu se ne ponovi ista stvar pa do komentara kako se radi samo o čovjeku koji traži pažnju.

No, mnogi zaboravljaju kako Paul ima jednu karakteristiku koju drugi nemaju. On si boksački meč može jednostavno kupiti, a onda to ulaganje vratiti preko prijenosa koje će prodati jer njegovi mečevi se unatoč svomu gledaju.

Tko zna, ako sleti dobra financijska ponuda u trenucima dok ne bude nešto ozbiljnije u pregovorima, možda Filip i odluči uzeti zaradu karijere.