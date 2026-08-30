Hrgović se oglasio nakon osvajanja svjetske titule, javio mu se i Thompson: "Najbolji na svijetu!"

Filip Hrgović (34) oglasio se nakon najveće pobjede profesionalne karijere. Hrvatski boksač postao je IBF-ov svjetski prvak u teškoj kategoriji nakon što je u londonskoj O2 Areni tehničkim nokautom u devetoj rundi svladao Mosesa Itaumu.

Hrgović je na Instagramu objavio fotografiju s pojasom svjetskog prvaka i kratkom porukom.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Filip Hrgović (@filip_hrgovic)

"..AND THE NEW!! 🏆 I DID IT, WE DID IT! ❤️ ONE FOR THE HISTORY! 🇭🇷", napisao je, odnosno: "I novi prvak! Uspio sam, uspjeli smo! Ovo je za povijest!"

Thompson mu čestitao

Među brojnima koji su mu čestitali našao se i Marko Perković Thompson.

"Iskrene čestitke najboljem na svijetu! Čvrsta ruka i poštenje! 💪🏻🥊🔥", napisao je pjevač.

Hrgović je upravo uz Thompsonovu pjesmu "Geni kameni" ušao u ring prije borbe protiv Itaume, a nekoliko minuta kasnije stigao je do najvećeg uspjeha u karijeri.

Preživio nokdaun pa preokrenuo borbu

Put do svjetskog pojasa nije bio jednostavan. Itauma je Hrgovića već u drugoj rundi poslao u nokdaun te je tijekom većeg dijela borbe imao inicijativu.

Hrvatski teškaš izdržao je napade Britanca, a onda u devetoj rundi potpuno preokrenuo meč. Pritisnuo je Itaumu uz konopce i zasuo ga udarcima, nakon čega je Britančev kut ubacio ručnik i predao borbu.

Hrgović je tako postao novi IBF-ov svjetski prvak u teškoj kategoriji. Bila mu je to četvrta uzastopna pobjeda, kojom je profesionalni omjer popravio na 21-1. Jedini poraz doživio je protiv Daniela Duboisa u lipnju 2024. godine.