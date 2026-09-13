Hrgović prokomentirao utakmicu: "Nismo bili na našem nivou; ne bismo bili zadovoljni bodom u Rijeci"

Nogometaši Hajduka večeras su s početkom od 20 sati igrali protiv Slaven Belupa na Poljudu utakmicu 7. kola SuperSport HNL-a, a slavili su Bijeli minimalnom pobjedom od 1:0 odnosno golom Dalissona iz 22. minute.
Na novinarska je pitanja nakon susreta odgovarao Šimun Hrgović.
Komentar utakmice?
Nismo bili na našem nivou, ali pobjeda je tu i prvi smo na tablici.
Što se dogodilo u drugom dijelu?
Nije bila naša najbolja utakmica, prije smo znali gubiti utakmice, dignuli smo razinu agresivnosti i to je sigurno prevagnulo.
Jeste li osjećali mentalni pritisak nakon pobjede Osijeka nad Dinamom?
Nismo, ne trebamo to gledati, na početku smo prvenstva i prvi smo na tablici, trebamo to što dulje držati.
Imate 11 utakmica bez poraza?
Da, u dobrom smo nizu i trebamo tako nastaviti dalje.
Što Vam je rekao trener Garcia?
Kao i ja, da nije naša najbolja utakmica, ali pobjeda i tri boda su tu i idemo dalje.
Koliko je bilo teško igrati s obzirom da su svi očekivali pobjedu?
Svaka je ekipa jako dobra, svatko može dobiti svakoga, Osijek Dinama, ali treba svaku utakmicu dati 110 %.
Sada dolazi derbi u Rijeci.
Da, sigurno smo željni pobjede i puni motiva.
Kakva je Rijeka?
Ne znam što bih Vam rekao. Sigurno su dobri, ali derbi je derbi, čeka nas teška utakmica.
Hajduk je pun samopouzdanja, zamalo ste zabili i pogodak?
Da, nedostajalo je malo, ali nadam se da će ući za vikend.
Mislite li da igrate mirno, bez previše stresa?
Da, ostvarili smo i tu Europu nakon 16 godina, to nam je skinulo teret i trebamo gaziti dalje, davati sve od sebe svugdje.
Je li ključ što igrate opuštenije?
Mislim da svi napredujemo iz utakmice u utakmicu.
Biste li bili zadovoljni bodom u Rijeci?
Ne, idemo po pobjedu.