Hrgović prokomentirao utakmicu: "Nismo bili na našem nivou; ne bismo bili zadovoljni bodom u Rijeci"

Nogometaši Hajduka večeras su s početkom od 20 sati igrali protiv Slaven Belupa na Poljudu utakmicu 7. kola SuperSport HNL-a, a slavili su Bijeli minimalnom pobjedom od 1:0 odnosno golom Dalissona iz 22. minute.

Na novinarska je pitanja nakon susreta odgovarao Šimun Hrgović.

Komentar utakmice?

Nismo bili na našem nivou, ali pobjeda je tu i prvi smo na tablici.

Što se dogodilo u drugom dijelu?

Nije bila naša najbolja utakmica, prije smo znali gubiti utakmice, dignuli smo razinu agresivnosti i to je sigurno prevagnulo.

Jeste li osjećali mentalni pritisak nakon pobjede Osijeka nad Dinamom?

Nismo, ne trebamo to gledati, na početku smo prvenstva i prvi smo na tablici, trebamo to što dulje držati.

Imate 11 utakmica bez poraza?

Da, u dobrom smo nizu i trebamo tako nastaviti dalje.

Što Vam je rekao trener Garcia?

Kao i ja, da nije naša najbolja utakmica, ali pobjeda i tri boda su tu i idemo dalje.

Koliko je bilo teško igrati s obzirom da su svi očekivali pobjedu?

Svaka je ekipa jako dobra, svatko može dobiti svakoga, Osijek Dinama, ali treba svaku utakmicu dati 110 %.

Sada dolazi derbi u Rijeci.

Da, sigurno smo željni pobjede i puni motiva.

Kakva je Rijeka?

Ne znam što bih Vam rekao. Sigurno su dobri, ali derbi je derbi, čeka nas teška utakmica.

Hajduk je pun samopouzdanja, zamalo ste zabili i pogodak?

Da, nedostajalo je malo, ali nadam se da će ući za vikend.

Mislite li da igrate mirno, bez previše stresa?

Da, ostvarili smo i tu Europu nakon 16 godina, to nam je skinulo teret i trebamo gaziti dalje, davati sve od sebe svugdje.

Je li ključ što igrate opuštenije?

Mislim da svi napredujemo iz utakmice u utakmicu.

Biste li bili zadovoljni bodom u Rijeci?

Ne, idemo po pobjedu.