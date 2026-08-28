Hrgović: "Prije 16 godina? Nemam pojma gdje sam bio, još sam bio u vrtiću"

Dan nakon velikog europskog uspjeha Hajduka i izborene europske jeseni pred novinare je stao Šimun Hrgović. Osvrnuo se na dramatičnu utakmicu protiv Rakówa, slavlje nakon pobjede, doček navijača u Splitu, ali i ono što Bijele čeka u nastavku europske sezone.

"Sigurno je bilo teško. Pet puta smo ih vodili, peti put smo uspjeli zadržati prednost. Posebno mi je drago jer smo dobili drugu utakmicu zaredom u gostima u Europi i pokazali smo naš karakter", rekao je Hrgović.

Nakon 2:2 u Splitu i pogotka primljenog u 88. minuti prve utakmice mnogi su se pribojavali još jednog bolnog europskog raspleta. Hrgović, kaže, nije.

"Baš sam imao osjećaj prije početka utakmice, ne znam kako, ali bio sam siguran da ćemo proći. Teška su i dobra ekipa, radnička ekipa, ali mislim da smo mi jednostavno bili bolji i da je to presudilo."

"Oni su pali, mi smo se držali našeg plana"

Hajduk je u produžecima fizički izgledao bolje od domaćina te nastavio pritiskati protivnika.

"Oni su pali u produžetku, mi smo nastavili i držali se našeg plana i to je presudilo utakmicu", kazao je Hrgović.

Otkrio je i što im je trener Gonzalo Garcia rekao nakon velikog uspjeha.

"Zahvalio nam je svima i rekao da je jako ponosan na nas. A u ponedjeljak slijedi nova utakmica."

Igrači su ipak pronašli vremena da proslave europski uspjeh.

"Malo smo se raspjevali, podružili, malo popili, svi nazdravili i evo, od danas već kreće lagana priprema za ponedjeljak."

"Splićani nikada ne iznevjere"

Posebno ga je razveselio doček koji su navijači priredili igračima dan nakon utakmice.

"Presretan sam kad vidim koliko je ljudi došlo i mogu im samo zahvaliti na tome", rekao je.

Na pitanje je li očekivao toliko ljudi unatoč vrućini i činjenici da je radni dan, odgovorio je:

"Lagao bih kad bih rekao da nisam očekivao."

A na konstataciju da Splićani ponovno nisu iznevjerili, kratko je odgovorio: "Nikada." Prije 16 godina, kada je Hajduk posljednji put igrao europsku jesen, Hrgović je bio dijete.

"Nemam pojma gdje sam bio, još sam bio u vrtiću", nasmijao se.

Hrgović: Dobar nam je ždrijeb

Sada ga s Hajdukom čeka upravo ono što je kao dijete mogao samo gledati – europska jesen. Posebno se veseli dolasku Ajaxa na Poljud.

"Baš smo sada pričali, šteta što već prva europska utakmica nije za tjedan dana jer svi to jedva čekamo. Pogotovo Ajax, prva utakmica kući. Jedva čekamo te utakmice."

Hajduk će tijekom jeseni igrati na dva fronta, no Hrgović tvrdi da je momčad spremna.

"Jesmo, spremni smo. Ali može još bolje", kazao je.

Zadovoljan je i protivnicima koje je Hajduk dobio u europskom ždrijebu.

"Rekao bih da smo izvukli čak i dobar ždrijeb. Naravno, tu su teški protivnici, ali i oni, ajmo reći, malo lakši. Očekuje nas teška borba na dva fronta", zaključio je Hrgović.